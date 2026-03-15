COAHUILA CELEBRA SUS GRANDES TRADICIONES: MANOLO

Gobernador Manolo Jiménez Salinas encabeza la tradicional Arreada en Múzquiz

Múzquiz, Coahuila de Zaragoza; 14 de marzo de 2026.- El gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, encabezó la tradicional Arreada Múzquiz 2026, una de las celebraciones más representativas de este Pueblo Mágico que reúne tradición, convivencia familiar y promoción turística, consolidándose como uno de los eventos insignia de Coahuila y una muestra del orgullo y la identidad de la región Carbonífera.

“Nos la pasamos atm en el arranque de la “Arreada 2026” en Múzquiz disfrutando con miles de asistentes de nuestra cultura vaquera. Junto con nuestra amiga alcaldesa Laura Jiménez seguimos reconstruyendo la grandeza de este hermoso pueblo mágico y mostrando al mundo la riqueza de su historia, su cultura y su gente. Seguimos impulsando nuestras tradiciones para fortalecer el turismo y la economía de la región Carbonífera”, destacó el gobernador.

Jiménez Salinas señaló que en todas las regiones de Coahuila se impulsan eventos de gran relevancia que fortalecen la convivencia comunitaria, promueven el turismo y generan derrama económica para las familias.

“Es un gran evento tradicional de este hermoso Pueblo Mágico, y como siempre en estas celebraciones familiares y recreativas invitamos a toda nuestra gente de Coahuila a disfrutar de nuestras tradiciones”, expresó.

El gobernador destacó que en la entidad se impulsa una agenda permanente de actividades turísticas y culturales, donde cada municipio cuenta con celebraciones emblemáticas que fortalecen la identidad local, atraen visitantes y proyectan lo mejor de Coahuila.

Asimismo, resaltó que uno de los factores clave para el crecimiento del turismo en el estado es el trabajo permanente para mantener a Coahuila como uno de los lugares más seguros del país, lo que permite que las familias disfruten con tranquilidad de festivales, eventos y actividades recreativas.

Reiteró que su gobierno seguirá fortaleciendo la seguridad, el turismo y la promoción de las tradiciones que distinguen a cada región del estado, consolidando a Coahuila como un destino atractivo para visitantes de todo México.

La Arreada Múzquiz 2026 reunió a familias, visitantes y participantes que celebraron con orgullo las tradiciones del norte del estado, en un ambiente de fiesta que reafirma al Pueblo Mágico de Múzquiz como uno de los destinos culturales y turísticos más emblemáticos de Coahuila.

El tradicional recorrido de “La Arreada” por las principales calles inició en Rancho El Jaralito y continuó por la Carretera al Panteón, el bulevar Kickapoo, las calles Presidente Juárez, Santa Rosa, Hidalgo, 5 de Mayo, Reforma y Callejón La Misión, para concluir en la Arena La Misión, donde se concentran las actividades de esta tradicional celebración.

En la Arreada Múzquiz 2026 participaron las ganaderías La Babia, La Posta, Los Cascabeles, La Escondida, El Pato, Golondrinas, El Jaralito y Cañón de Lobo; así como Lupe Villarreal, conocido como El Señor de las Carretas; el equipo de mulas del Rancho El 6 de Múzquiz y el convoy de 17 camiones ganaderos del municipio.