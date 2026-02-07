ARRANCAN LOS MERCADITOS MEJORA 2026

A través del Mercadito Mejora en tu Colonia se continúa acercando productos para el hogar a bajo costo a todas las regiones de Coahuila, con el fin de apoyar a la economía de las familias.

Saltillo, Coahuila.- Desde Saltillo, se llevó a cabo el arranque 2026 del programa Mercadito Mejora en tu Colonia que impulsa el gobernador de Coahuila Manolo Jiménez Salinas, a través de Mejora Coahuila, coordinada por Gabriel Elizondo.

Más de 98 mil familias han aprovechado las más de 447 ediciones del programa Mercadito Mejora en tu Colonia en donde se acercan a las y los coahuilenses más de 100 productos de la canasta básica a precios accesibles, contribuyendo de manera directa en su economía.

El Mercadito Mejora, llega a cada colonia, barrio y ejidos en todas las regiones del estado, brindando un apoyo directo a la ciudadanía con frutas, verduras, abarrotes, artículos de limpieza y material de construcción entre otros.

Durante esta primera edición del año en la colonia Provivienda, el coordinador de Mejora, Gabriel Elizondo, ha destacado la importancia de este programa como una acción cercana a la gente y con impacto real en las comunidades.

“Fruta, verdura, abarrotes, artículos para el hogar y mucho más, a precios bajos, los encuentras solo en el Mercadito Mejora del Gobernador Manolo Jiménez, donde compras más, gastas menos con buenos productos, precios bajos para las familias en este 2026.”

En este evento, el coordinador de Mejora estuvo acompañado por Luz Elena Morales Núñez, presidenta del Congreso del Estado, quien destacó que se trabaja para llevar a cabo más acciones que beneficien a la ciudadanía.

“Desde el Congreso del Estado estamos comprometidos a respaldar todas las acciones que ayuden directamente a las familias. Programas como Mercadito Mejora hacen la diferencia porque llevan productos de calidad a precios accesibles y fortalecen la economía del hogar. En coordinación con Mejora Coahuila y los ayuntamientos, seguiremos trabajando para estar cerca de la gente y atender sus necesidades.”

En el evento estuvieron presentes, Eduardo Morelos Jiménez, Representante del Alcalde Javier Díaz y 7° Regidor del Ayuntamiento; Marisol Martínez González, Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado; Enrique Martínez y Morales, Secretario de Inclusión y Desarrollo Social, así como equipo Mejora.