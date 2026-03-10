Arrancan en Coahuila gran operativo para la prevención y combate a incendios forestales

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 09 de marzo de 2026.– El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó el arranque oficial de la Temporada de Combate de Incendios Forestales 2026, destacando que en Coahuila la prevención y combate al fuego se realiza mediante un amplio trabajo en equipo entre autoridades, brigadistas, productores y sociedad civil.

“En Coahuila, el cuidado de los bosques, las sierras y los recursos naturales tiene rumbo y es Pa’delante. Arrancamos la Temporada de Prevención y Combate de Incendios Forestales 2026 con una gran inversión para fortalecer la prevención, el combate y la liquidación de incendios forestales en todo el estado. Con helicópteros, vehículos, pipas/cisterna, equipamiento, más herramientas y mayor coordinación seguimos protegiendo las zonas naturales de Coahuila. Reconocemos a las y los brigadistas y soldados, verdaderos héroes que día a día arriesgan todo por cuidar esta tierra. ¡Seguimos trabajando en equipo sociedad y gobierno por esta causa. Cuidar nuestro recursos naturales es tarea de todas y todos”, destacó el gobernador.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del 69 Batallón de Infantería, con la participación de 491 brigadistas y 58 vehículos de distintas corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Durante su mensaje, el mandatario estatal señaló que el estado se mantiene preparado desde el inicio del año para atender cualquier emergencia forestal.

“En Coahuila nos coordinamos para atender los retos. Lo hacemos en muchos temas y también en el combate y prevención de incendios forestales”, expresó.

El gobernador destacó la importancia de la participación de los municipios, propietarios de predios, organizaciones civiles y brigadas voluntarias.

“El incendio de uno es el incendio de todos, por eso es fundamental la organización y el trabajo en equipo para proteger nuestros bosques”, subrayó.

Jiménez Salinas informó que durante los últimos años se ha realizado una inversión histórica en equipamiento, herramientas, vehículos y apoyo aéreo, además de mejorar las condiciones laborales de las y los brigadistas.

Gracias a este esfuerzo coordinado, señaló que Coahuila se mantiene entre los estados con mejores indicadores nacionales en control de incendios forestales y menor superficie afectada.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad durante la temporada vacacional y evitar prácticas que puedan provocar incendios.

“Vamos a reforzar las campañas de prevención y también seremos estrictos con la ley, porque no es justo que por el descuido de una persona se puedan quemar cientos o miles de hectáreas”, indicó.

De acuerdo con información de las autoridades ambientales, en lo que va de 2026 se han atendido 11 incendios forestales y 16 conatos en distintas regiones del estado.

El gobernador reiteró que su administración continuará fortaleciendo la coordinación entre instituciones para proteger los bosques y recursos naturales de Coahuila.

En su intervención el General de División EM, Fernando Colchado Gómez, comandante de la XI Región Militar, destacó que el Ejército Mexicano participa en estas acciones como parte de su misión de auxiliar a la población civil en casos de desastre, manteniendo un estado permanente de preparación, capacitación y planeación operativa para responder oportunamente ante contingencias como los incendios forestales.

Señaló que, mediante el Plan DN-III-E, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional trabajan de manera coordinada con autoridades de los tres órdenes de gobierno y brigadas especializadas para prevenir, controlar y combatir incendios forestales, con el objetivo de proteger a la población, preservar los recursos naturales y salvaguardar el patrimonio del país, reiterando el compromiso de las Fuerzas Armadas de seguir apoyando a Coahuila en esta tarea.

El subsecretario de Medio Ambiente, René Morales, informó que para la temporada 2026 el Gobierno del Estado realizará una nueva inversión superior a los 50 millones de pesos para fortalecer las acciones de prevención, combate y liquidación de incendios forestales. Destacó que se contará con 123 elementos operativos capacitados, equipados con uniformes y herramientas especializadas para garantizar su seguridad y eficacia durante las labores en campo.

Añadió que este año se reforzará la capacidad operativa con tecnología, vehículos y apoyo aéreo, incluyendo drones con cámara térmica, radios especializados, internet satelital, cuatro camionetas 4×4 para respuesta inmediata y tres helicópteros para traslado y combate aéreo, además de reservas de líquido retardante. Señaló que, tras los retos enfrentados en 2025, Coahuila llega en 2026 más preparado y con mayor capacidad de respuesta, gracias al trabajo coordinado que impulsa el gobernador Manolo Jiménez para proteger los bosques y las comunidades del estado.

Julián Davila López, Miembro de Amigos de la sierra AC, destacó, el compromiso de propietarios y organizaciones civiles para proteger la Sierra de Arteaga, señalando que quienes habitan y trabajan en la zona participan activamente en la detección temprana y combate de incendios forestales, así como en la construcción de brechas cortafuego, mantenimiento de caminos y apoyo a brigadistas durante las emergencias.

Explicó que la sierra se encuentra organizada por cañones con coordinadores y comunicación permanente entre propietarios, comunidades rurales y autoridades mediante una red de vigilancia, lo que permite una respuesta rápida ante cualquier incendio. Asimismo, reconoció el respaldo del Gobierno del Estado, municipios, Ejército, Guardia Nacional y brigadistas, reiterando que los propietarios continuarán fortaleciendo sus brigadas privadas para seguir protegiendo esta importante riqueza natural de Coahuila.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, reconoció el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para impulsar acciones firmes en la prevención y combate de incendios forestales, destacando que esta estrategia fortalece la protección de los recursos naturales y de las comunidades del estado.

Señaló que en Saltillo la atención a incendios es una tarea permanente y coordinada entre los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía, informando que durante la actual administración se han atendido más de 3 mil incendios en zonas urbanas y rurales, y tan solo en 2026 se han registrado alrededor de 250 en zonas urbanas. Asimismo, destacó que se fortalecen las acciones de prevención mediante brigadistas especializados, el apoyo de bomberos y Protección Civil, así como sistemas de alerta temprana y coordinación con ejidatarios y propietarios rurales.