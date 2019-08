Lamadrid, Coah.- El Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, arrancó obras por 3 millones de pesos dentro del programa “Vamos a Michas”, esto en pavimentación de siete cuadras del primer cuadro de este municipio, lo que permite mejorar la infraestructura de las familias que lo habitan.

El Mandatario estatal, acompañado del edil Andrés Fernando Vázquez Garza, llevan a cabo la proyección del convenio firmado entre Estado y municipios, lo que permite avanzar más en obra que demanda la ciudadanía, como es en este caso la pavimentación.

Riquelme Solís destacó que en su Gobierno la prioridad es llevar el beneficio social a cada uno de los 38 municipios que conforman nuestro extenso estado.

“Me da gusto regresar con obras para la gente de este gran municipio, para mí no hay municipios chicos, todos son iguales, por ello ‘Vamos a Michas’ y otros programas que anunciaremos mejoraran la calidad de vida de los coahuilenses”, dijo.

“Arrancamos de esta forma el programa ‘Vamos a Michas’, quería que todos los alcaldes se sumaran, que se privilegie la unidad, que pasada la elección todos estamos unidos, se ha privilegiado que las cosas estén bien, que haya armonía por el bien de Coahuila y del País, somos punto neurálgico, así lo señalan los indicadores en seguridad, empleo y desarrollo social, somos la tercera entidad que menos pobres tiene”, expuso.

“Vengo aquí a sumar esfuerzos, esto que hice de que mi Gobierno trabaja con todos los alcaldes, de ahí nació este programa, quería ver la voluntad, voy a regresar a entregarles patrullas y la ambulancia que me habían pedido, esto es para que juntos progresemos, somos de carácter fuerte, leales y sobre todo que sabemos ser anfitriones, ustedes tienen algo de lo bueno que tiene Coahuila”.

El Gobernador insistió en el trabajo de equipo.

“Vengo a refrendar mi compromiso y que de que no están solos, que trabajamos en conjunto, para enero estaremos entregando, según el Secretario de Infraestructura, Gerardo Berlanga, podrán disfrutar, cambia la vida”.

“Hoy nos llevamos una reflexión: Ustedes deben de presumir que como sociedad se logró esta pavimentación, pero ustedes son lo importante, la parte de la historia que recordarán sus familiares: ‘Gracias a que ahí anduvieron mis familiares, se logró’”, comentó.

“Esto es de ustedes, la lana es de sus impuestos, hoy debemos celebrar entre todos que arrancamos una obra que dejara historia”.

“Para que cuando acuda a inaugurar la obra, tengan un platillo que se pueda degustar, una buena comida, que me inviten a comer, les agradezco su recepción en esta fresca mañana, me da gusto estar aquí, voy a venir a más cosas y me quedaré a planear qué es lo que sigue para Lamadrid”, añadió.

Dijo que se trabaja por lograr mayor infraestructura de la mano con los alcaldes.

Mientras, tanto Andrés Fernando Vázquez Garza, Alcalde de este Municipio, agradeció el apoyo que se brinda.

“Es un día de fiesta porque nos trae obras y beneficio en infraestructura, sea usted bienvenido a un sitio donde trabajamos en labor en equipo, ciudadanos-gobierno municipal-estatal, edificando puentes que dejen beneficios en la sociedad”.

“Hoy podemos decir, señor Gobernador: Lamadrid le cumple a Coahuila, y Coahuila le cumple a México, ‘Vamos a Michas’. Me da gusto ser testigo presencial de las buenas nuevas para los coahuilenses, este día refrenda el compromiso con el futuro de Lamadrid, tierra de trabajo y de lealtad, es un orgullo ser de Lamadrid”, expresó.

Por los beneficiarios del municipio, habló Consuelo Rodríguez, quien agradeció el beneficio que se esperaba, como es la buena noticia de pavimentación, gracias al apoyo del Gobernador Miguel Riquelme.

De acuerdo con los datos de la obra que expuso Gerardo Berlanga Gotés, Secretario de Infraestructura del Estado, en estas obras serán 600 metros cuadrados, lo que equivale a un total de siete cuadras ubicadas en el primer cuadro del municipio.

Estas acciones constarán de diversas calles en el programa “Vamos a Michas”, se iniciará el recarpeteo además de corte, base hidráulica, guarniciones, carpeta asfáltica, pintura de guarniciones, señalamientos horizontales, nomenclatura y renivelación de pozos de visita.