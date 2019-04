Con el Lema “Mucho Más que Dientes Sanos”, La Jurisdicción Sanitaria 03 en la Región Carbonífera, llevó a cabo el Arranque de la Primera Semana Nacional de Salud Bucal, en evento realizado en las instalaciones de la Escuela Primara “Benito Juárez” de la Villa de Cloete, Municipio de Sabinas Coahuila.

El Doctor David Alejandro Mussi Garza, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03 en la Región Carbonífera, encabezó este evento.

El Director del Plantel, Profesor Octavio Ponce Silva, dio la bienvenida a todas las autoridades que asistieron al arranque de esta jornada.

Asistieron el Coordinador Regional del DIF Coahuila, Ingeniero Raúl Vara de Luna, así como el Delegado de SEDESO en Sabinas Coahuila, Víctor Hugo Rivera, además de la Coordinadora de Servicios Educativos en Sabinas, Juárez y Progreso, Profesora Marisol Ávila Menchaca.

En representación del Alcalde de Sabinas, C.P. Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal, asistió el Juez de la Villa de Cloete, Sergio Moraida Rodríguez.

También se contó con la presencia del Doctor Jaime Arturo González Carreón, Director del Hospital General de Sabinas, así como el Doctor Juan Francisco Marines Daniel, odontólogo del Centro de Salud Cloete, la Doctora Karla Maribel García Rico y el Licenciado en Enfermería Ángel Antonio Terrazas Pérez.

La Doctora Dive Dayana Torres Díaz, Coordinadora Jurisdiccional de Estomatología, dio el marco general de esta jornada de salud bucal.

El Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03, doctor David Alejandro Mussi Garza, explicó que gracias a estas acciones, se garantiza la salud bucal de la población en general, en particular entre la población infantil, donde se busca arraigar la cultura de la limpieza dental, el uso de flúor, cepillarse los dientes tres veces al día, etc.

Mussi Garza agradeció la presencia del Patronato del Centro de Salud de Cloete, único en la Carbonífera, con más de 24 de años de colaboración, ya que gracias a las actividades que realizan, se pudo adquirir un refrigerador para uso de esta clínica.

También anunció la reciente entrega que realizó el Gobierno de Coahuila, para beneficio de todas las familias de la Villa de Cloete, al enviar un módulo dental totalmente equipado, luego de una serie de gestiones realizadas por el Doctor Juan Francisco Marines Daniel.

“Contar con el valioso apoyo de la gente, es clave, para seguir trabajando con mejor calidad en el servicio y atención medica que se brinda en la Secretaria de Salud de Coahuila, donde se está implementando una ingeniería especial, para la modernidad y reestructuración en la infraestructura de salud en todo el Estado”

Se contó con la participación de estudiantes de diferentes grados de la Escuela Primaria “Benito Juárez” de la Villa de Cloete, quienes apoyados por sus padres, escenificaron y recitaron diferentes temas alusivos a la salud dental.

Son dos semanas al año que todas las diferentes organizaciones, asociaciones u órganos de gobierno atienden el área de la salud odontológica, a nivel nacional, donde se encontrarán dando pláticas de salud dental, técnicas de cepillado, aplicaciones de flúor, entre otros, involucrando en esta educación a los maestros, padres de familia, a los niños, y en general, a la comunidad. Se atenderán los diversos sectores de la población, haciendo hincapié en los menores de edad.

¿Para que son las semanas de salud bucal?, es parte de la educación muy importante para todo ser humano que debe de tener muy claro la importancia de su salud bucal. Es por esto por lo que por diferentes medios acudimos al público en general para crear conciencia, mostrando por diferentes formas lo que conlleva, estar al cuidado de su ser en general y qué consecuencias tiene el no hacerlo.

Esta primera semana es nombrada “Salud Bucal, mucho más que dientes sanos”. En otras ocasiones, hemos platicado que los órganos dentarios son muy importantes y que se enfermen por caries o enfermedad periodontal, no pueden ocasionar otro tipo de problemas de salud a nivel general, acudan con su odontólogo, nosotros les indicaremos como están, no lo decida usted porque no siente nada, mañana puede ser demasiado tarde.