Aquí trabajamos en equipo los 3 órdenes de gobierno para bien de Coahuila: Manolo

Cierran productiva gira Presidenta y Gobernador

San Pedro de las Colonas, Coah.- Al acompañar a Claudia Sheinbaum Pardo en su último evento de su gira por Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que el mensaje más importante que se dio durante los tres días que la presidenta estuvo en nuestra entidad, fue el de trabajo conjunto y en unidad para dar buenos resultados y hacer cosas positivas por las y los coahuilenses.

“Cerramos con éxito nuestra gira con la presidenta de México, con un evento en San Pedro y una reunión muy productiva de agua con nuestros amigos Esteban Villegas, gobernador de Durango, y Efraín Morales, director de Conagua. Muchas gracias a toda nuestra gente por su gran apoyo”, destacó el gobernador.

“Aquí en Coahuila trabajamos en equipo entre los municipios, la federación y el estado por el bien de nuestra gente”, manifestó Manolo Jiménez, al tiempo de agradecer a la primera mandataria por todo el apoyo para Coahuila.

Este domingo la presidenta entregó apoyos de programas del bienestar que tienen que ver con agua potable, apoyos a mujeres y personas adultas mayores.

Manolo Jiménez recordó que en esta gira con la presidenta visitaron la Carbonífera, en donde se reunieron con los familiares de los mineros de Pasta de Conchos; visitaron la región Centro, en la entrega de vivienda para familias monclovenses; en Saltillo en el arranque de obra del hospital de especialidades del IMSS y en la supervisión del proyecto del tren de pasajeros.

Destacó que los programas de bienestar que se entregaron se suman a los programas del estado y a los del municipio, para beneficiar a más coahuilenses.

“Se suman también los grandes programas que estamos llevando a cabo en conjunto con nuestro amigo Efraín Morales, con quien hemos beneficiado a nuestra gente con el gran programa de Empleo Temporal para las y los campesinos de La Laguna, beneficiando con ocho mil jornales a nuestra gente”, comentó, y pidió a la presidenta que este mismo programa se realice este año para seguir ayudando a la gente del campo.

“El campo es muy importante para la Laguna. Y aquí queremos pedirle su apoyo para entrar al programa de cosechando soberanía, para que se pueda llevar aquí la siembra de frijol, y también para apoyar a los algodoneres con el programa de fertilizante y de semilla”, dijo.

“Para nosotros lo más importante es Coahuila; para nosotros en estos momentos es muy importante que usted tenga todo nuestro apoyo para en conjunto seguir construyendo la grandeza de este gran país de México”, externó el gobernador Manolo Jiménez.

En su mensaje, Claudia Sheinbaum se comprometió a mandar personal de la Conagua y de la Secretaría de Agricultura federal para atender, de manera integral y en equipo con el estado, las necesidades de la gente del campo de la Laguna de Coahuila y, especialmente, de San Pedro.

Finalmente, el gobernador de Coahuila envió un mensaje a la Presidenta y su equipo de seguridad por el operativo especial del domingo, con el cual dieron un gran golpe a la delincuencia.

“Aprovecho este mensaje para felicitar a la presidenta Claudia Sheinbaum, al secretario de Seguridad Omar García Harfuch y a las Fuerzas Armadas por el gran operativo para detener a uno de los líderes criminales más buscados en el país. A raíz de esta detención, desde hace unas horas activamos un operativo estatal preventivo con todas las instituciones de seguridad. Por el momento, todo fluye en paz y tranquilidad en todo el estado. Reiteramos nuestro compromiso total con la seguridad de las y los coahuilenses. Seguiremos trabajando por un Coahuila seguro y en orden”, señaló.