San Juan de Sabinas.- A un mes de que termine su campaña rumbo a la Presidencia Municipal de San Juan de Sabinas, Ana María “Chachis” Boone Godoy, se dijo llena de energía para continuar con mucho entusiasmo, durante los días que restan para hacer labor proselitista.

Señaló que iría por la cuarta vuelta a los ejidos del municipio, la Villa de San Juan de Sabinas, y las colonias de Nueva Rosita.

Hizo un recuento del recorrido realizado hasta ahora tocando casa por casa, y en reuniones en las colonias.

Las colonias visitadas son: Prolongación Progreso, Mina 7, Antonio Gutiérrez, Nueva Esperanza, Nueva Imagen, San Luisito, Nuevo León, Sarabia, Comercial, Prolongación Allende, Ramos Arizpe María, Rovirosa, Filtros, Humberto Moreira Valdés, Roma, Zaragoza, Dávila, Libramiento Sur, fraccionamiento Zaragoza, Magisterio, 11 de Julio, Lomas, Infonavit, Morelos, Allende, Maseca, Del Seis, Independencia y Praderas.

Además, se ha reunido con integrantes de diversos grupos de la sociedad civil, y aseguró que la respuesta de la gente ha sido de total apoyo a su proyecto, lo que la motiva a seguir adelante en busca del voto el próximo 6 de junio.

En el caso específico de los ejido, dijo que es preocupación de los campesinos, la necesidad de agua para el riego de sus cultivos, semilla para la producción de forraje que permita alimentar al ganado; y el mejoramiento de los caminos rurales.

Y es que dio a conocer que la federación mantiene en el olvido al campo, sin programas que aseguren su productividad y desarrollo.

En ese sentido, invitó a los ciudadanos a no dejarse engañar por quienes los amenazan diciéndoles que si no votan por ellos perderán los beneficios de programas federales, lo que aseguró no puede ser.

Respecto a quienes integran su planilla, dijo que los candidatos a Regidores y Síndicos, son personas de trabajo, a quienes además de acompañarla en algunos recorridos, se les han asignado diferentes zonas del municipio para recorrer durante la campaña.