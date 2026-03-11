ANUNCIA CHANO DÍAZ RECARPETEO EN CALLE CUAUHTÉMOC

La obra contempla la rehabilitación de más de 1,500 metros cuadrados de vialidad en el cruce con Hermenegildo Farías.

Sabinas, Coahuila.– El presidente municipal José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren anunció el inicio de trabajos de recarpeteo en la calle Cuauhtémoc, específicamente en el cruce con la calle Hermenegildo Farías, con el objetivo de mejorar las condiciones de esta importante vialidad.

La obra responde a la urgencia de reparar este tramo que durante años permaneció en condiciones deterioradas y que no había sido atendido desde administraciones anteriores. Además, en este punto suele acumularse agua durante las lluvias, situación que con el paso del tiempo ha ido debilitando el pavimento y generando afectaciones en la superficie de rodamiento.

El proyecto contempla la rehabilitación de más de 1,500 metros cuadrados de superficie, mediante la reparación de la carpeta con concreto hidráulico y carpeta asfáltica, materiales que permitirán mayor resistencia y durabilidad en la vialidad.

El presidente municipal pidió a la ciudadanía tomar precauciones durante el desarrollo de los trabajos, ya que el tramo permanecerá cerrado temporalmente.

“Vamos a empezar con esta obra para mejorar la vialidad y para que la ciudadanía tome las precauciones, ya que va a estar cerrado este tramo; les pedimos utilizar rutas alternas”, expresó el presidente municipal.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Sabinas continúa trabajando en el mejoramiento de la infraestructura urbana y en la atención de puntos que durante años habían permanecido sin intervención, respondiendo así a las necesidades de la ciudadanía.