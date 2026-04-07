ÁNGELA RUIZ FINALIZA SEGUNDA EN LA INDOOR WORLD SERIES

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- La saltillense Ángela Ruiz Rosales terminó en la segunda posición dentro de la World Indoor Series 2026, en el arco recurvo femenil, luego de su participación en el evento “The Vegas Shoot”.

Ruiz Rosales participó en tres competencias en la temporada de tiro con arco bajo techo (Nimes, Mérida y Las Vegas), donde logró sumar 1300 puntos con lo que consiguió la segunda posición; quedándose por detrás de Victoria Sebastian, de Francia, quien contabilizó 1550 unidades.

En The Vegas Shoot, Ángela Ruiz terminó en la sexta posición del arco recurvo femenil con una puntuación de 868 unidades, con lo que cerró su participación en la temporada de tiro con arco bajo techo.

Por su parte, el coahuilense Matías Grande finalizó en el cuarto sitio del arco recurvo varonil con 780 puntos, resultado de sus participaciones en Río de Janeiro, Nimes, Mérida y Las Vegas.

El próximo objetivo de los seleccionados coahuilenses de tiro con arco es el arranque de la temporada outdoor, que comienza con la Copa del Mundo de Puebla, a celebrarse del 7 al 12 de abril.