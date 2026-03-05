Ampliamos la cobertura para cuidar la salud mental de nuestra gente: Manolo

· El Gobernador Manolo Jiménez y su esposa Paola Rodríguez López arrancaron los trabajos de construcción del Cesame región Centro Desierto

Monclova, Coahuila de Zaragoza; a 05 de marzo de 2026.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañado por Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, así como por Carlos Villarreal Pérez, alcalde de Monclova, pusieron en marcha la construcción del Centro de Salud Mental de la Región Centro Desierto, con lo que se reitera el compromiso de la administración estatal para atender la salud mental de las y los coahuilenses.

“La salud mental es prioridad para nuestro Gobierno y lo demostramos con acciones contundentes. Desde Monclova junto con mi esposa Paola Rodríguez y el alcalde Carlos Villarreal arrancamos la construcción del nuevo Cesame Región Centro–Desierto, con una inversión de 20 millones de pesos para ampliar la atención especializada en esta región. Este espacio fortalecerá la capacidad de atención con servicios de hospitalización, urgencias y consulta especializada, acercando atención profesional y oportuna a quienes más lo necesitan. Seguimos cumpliendo. Seguimos trabajando por un Coahuila más fuerte y más humano para todas y todos”, destacó el gobernador.

Paola Rodríguez señaló que, con la construcción del Césame en la región Centro Desierto, hoy se da un paso histórico. Agregó que este nuevo centro ampliará la cobertura, reducirá traslados largos para las familias y fortalecerá la capacidad del sistema estatal para atender los casos más delicados con oportunidad y dignidad.

“Trabajará cien por ciento de la mano con el Césame en Saltillo y con la Secretaría de Salud, asegurando procesos eficientes, coordinación médica y continuidad en los tratamientos”, señaló.

Informó que para el gobierno de Manolo Jiménez, la salud mental de las y los coahuilenses es una prioridad, y que hoy Coahuila cuenta con un gran programa estatal de salud mental que no se limita al entorno hospitalario, sino que abarca todos los entornos donde las personas viven, estudian, trabajan y se desarrollan.

En ese sentido, destacó que en los últimos dos años se ha ampliado la cobertura y que ahora hay atención psicológica en los 38 municipios del estado. Comentó que se han detonado programas como Ser Más o

Somos Más, con lo que se está construyendo un sistema que empieza a cuidar la salud mental desde el aula.

Abundó que se está fortaleciendo la línea de vida, y que se ha puesto en marcha un gran programa de capacitación para personal de salud, docentes, servidores públicos y primeros respondientes.

“También estamos impulsando Más Feliz, una estrategia dirigida al entorno laboral, porque entendemos que el bienestar emocional también se construye en los espacios de trabajo”, dijo.

Paola Rodríguez expresó que desde hace seis meses, los 14 hospitales generales del estado ya operan un protocolo de atención de urgencias psiquiátricas; y que a través de la campaña Lo que sientes importa, se busca sensibilizar, informar y acompañar.

“Y por eso en Coahuila estamos construyendo una red que acompaña a las personas desde la prevención hasta la atención especializada. Sigamos construyendo un equipo; sigamos apostándole a la prevención”, mencionó la presidenta honoraria de Inspira Coahuila.

Por su parte el gobernador Manolo Jiménez Salinas recordó que desde su campaña se comprometieron a atender la salud mental de las y los coahuilenses, y que desde el inicio de su administración se puso en marcha un gran programa de salud, dentro del cual se atiende el de salud mental y que desde Inspira se han detonado una serie de obras, proyectos y programas para cumplirle a las y los coahuilenses.

Agregó que este Cesame se construye con recursos del ISN, por lo que agradeció a las y los empresarios de Coahuila por su compromiso y trabajo en equipo para mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses.

“En los últimos dos años se le han invertido una gran cantidad de recursos a este tema, y lo vamos a seguir haciendo”, comentó.

El alcalde Carlos Villarreal informó que la inversión en la construcción del Cesame será de alrededor de 30 millones de pesos, y que se puede realizar gracias al trabajo en equipo y coordinado con el Gobierno del Estado y los empresarios.

Raúl Rodríguez Sánchez, subsecretario de atención a la salud, informó que este Centro de Salud Mental de la Región Centro Desierto contará con 20 camas censables, 14 de ellas para la atención de pacientes adultos, y seis para la atención de niñas, niños y adolescentes; urgencias psiquiátricas: dos camas de observación con módulo de enfermería; cuatro consultorios para psiquiatría, psicología y medicina general; áreas de farmacia, verdes, visitas, enseñanza para residentes, comedor, cocina y lavandería.

Estuvieron presentes en el presídium de este evento, además, Mavi Sosa Rubio, presidenta honoraria de DIF Monclova; Theodoros Kalionchiz de la Fuente, diputado federal; Eliud Felipe Aguirre Vázquez, secretario de Salud; Cecilia de la Garza Martínez, directora general de la Oficina Inspira Coahuila.

—