Alcaldesa Laura Jiménez reafirma respaldo al Ejido Morelos

Múzquiz, Coahuila.— El Gobierno Municipal de Múzquiz, que encabeza la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, sostuvo un encuentro con el presidente del Comisariado Ejidal, José Guadalupe Morín Espinoza, así como con las y los integrantes del Ejido Morelos, con quienes se dialogó sobre los avances y las próximas actividades comunitarias.

La alcaldesa expresó su satisfacción por reunirse nuevamente con las autoridades ejidales y reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para impulsar el desarrollo y bienestar de las familias de esta comunidad.

Asimismo, la presidenta municipal destacó el respaldo del Gobierno Municipal para las festividades del 87.º aniversario del Ejido Morelos, que se celebrarán el próximo 13 de diciembre, reiterando su apoyo para que este importante evento se lleve a cabo con éxito.

“En Múzquiz seguimos fortaleciendo la colaboración con cada comunidad, porque solo unidos podemos avanzar y hacer las cosas en grande”, señaló la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez.