ALCALDE CHANO DÍAZ IRIBARREN REAFIRMA COMPROMISO EN LA COORDINACIÓN REGIONAL PARA FORTALECER EL SUMINISTRO DE AGUA

Sabinas, Coahuila de Zaragoza.— El alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren acompañó este día al secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, y a Lauro Villarreal Navarro, director general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, durante la reunión sostenida con los alcaldes de la Región Carbonífera para revisar los avances del Sistema Intermunicipal de Agua. En este encuentro se analizaron los proyectos en marcha, la infraestructura disponible y las acciones que permitirán fortalecer el suministro para miles de familias.

En la reunión también estuvieron presentes el subsecretario de Gobierno en la Región Carbonífera, Francisco Tobías Hernández, y el coordinador de Mejora Coahuila en la región, Federico Quintanilla Riojas, acompañando los trabajos realizados en esta mesa de análisis regional.

El alcalde Chano Díaz reiteró que Sabinas mantiene un firme compromiso con el desarrollo de soluciones que aseguren el acceso al agua potable, subrayando que trabajar en conjunto con el Gobierno del Estado y con los municipios vecinos es fundamental para consolidar resultados que beneficien directamente a la población. Señaló que el fortalecimiento del Sistema Intermunicipal representa un paso decisivo para mejorar la calidad de vida de las familias de toda la Región Carbonífera.

Finalmente, refrendó que su administración continuará colaborando estrechamente con las entidades estatales y regionales, impulsando estrategias responsables y de largo plazo para garantizar un suministro de agua más eficiente. “Sabinas seguirá participando activamente para asegurar mejores servicios para todas las familias”, puntualizó.