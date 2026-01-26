Al menos once muertos y más de diez heridos, incluido un menor, por un tiroteo masivo en Guanajuato

(EUROPA PRESS) –

Al menos once personas han muerto y otras doce han resultado heridas como consecuencia de un tiroteo masivo efectuado por un grupo de hombres armados en un campo de fútbol situado en una localidad del estado mexicano de Guanajuato, en el centro del país.

“Hace unas horas se reportó un lamentable y cobarde ataque en la comunidad de Loma de Flores, en el cual perdieron la vida once personas”, ha confirmado el alcalde de Salamanca, César Prieto, en un vídeo difundido en redes sociales, donde ha precisado que todas murieron en el lugar del crimen a excepción de una que lo hizo en el hospital.

El presidente municipal ha indicado además que entre los doce heridos se encuentran “una mujer y un menor de edad”, después de que un grupo armado abriese fuego contra las personas que se encontraban en un campo de fútbol.

“Este hecho se suma a una ola de violencia que lamentablemente padecemos en el estado y particularmente en Salamanca. Ayer (este sábado) tuvimos cinco personas asesinadas en la comunidad de Cuatro de Altamira, en San Vicente de Flores, y la semana pasada se dio también una amenaza de un artefacto explosivo en una instalación federal (…) donde gracias a la intervención de las autoridades federales pudo ser desactivada y no causó daño alguno”, ha relatado.

El alcalde, que ha defendido que la ciudad “le ha dado mucho a nuestro país” y es “una palanca del desarrollo” en México, ha advertido de que “estamos pasando por un momento grave, una grave descomposición social”. “Hay grupos criminales tratando de someter a la autoridad, cosa que no van a lograr”, ha asegurado.

Asimismo, ha pedido a los ciudadanos que eviten “involucrarse en adicciones, en temas que nos puedan ocasionar un problema a nosotros o a la gente que queremos”. “Hagamos la parte que nos corresponde, porque no solamente es un tema de policías”, ha esgrimido.

Prieto ha confirmado contactos con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad del Gobierno de México, dirigida por Omar García Harfuch, “quienes están colaborando” y con quienes “daremos apoyo a las familias de las víctimas de este terrible ataque”.

“Quiero reconocer que hemos tenido el apoyo, tanto de la Federación como del Estado, como nunca se había tenido. Y por eso, aprovecho para hacerle un llamamiento a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, (y) a la Gobernadora, para que nos apoyen a poder recuperar la paz, la tranquilidad y la seguridad que merecen las y los salmantinos”, ha concluido.

El crimen ha tenido lugar alrededor de las 17.20 horas de este domingo (hora local), durante un partido de fútbol en unas instalaciones conocidas como los Campos de las Cabañas, cuando cuatro hombres armados bajaron de varios vehículos y comenzaron a disparar contra todas las personas allí presentes, según las informaciones recogidas por el diario ‘El Sol de México’.