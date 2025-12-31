Zelenski niega que Kiev atacara una residencia de Putin en Nóvgorod y acusa a Rusia de “socavar” la diplomacia

Dice que es una “invención” de Moscú para “justificar adicionales” y “su negativa a dar los pasos necesarios para poner fin a la guerra”

(EUROPA PRESS)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha rechazado este lunes las acusaciones de Rusia sobre un supuesto ataque contra una residencia del mandatario ruso, Vladimir Putin, en la región de Nóvgorod y ha asegurado que Moscú busca “socavar todos los logros” obtenidos a nivel diplomático para lograr un acuerdo de paz que ponga fin a la invasión desatada en febrero de 2022.

“Rusia está de nuevo en acción, utilizando declaraciones peligrosas para socavar todos los logros de nuestros esfuerzos diplomáticos compartidos con el equipo del presidente (estadounidense, Donald) Trump. Seguimos trabajando juntos para acercar la paz”, ha dicho, antes de resaltar que “la historia sobre un supuesto ataque contra la residencia (de Putin) es una invención destinada a justificar ataques adicionales contra Ucrania, incluido Kiev”.

Así, ha subrayado en su cuenta en la red social X que Moscú ha realizado esta denuncia para “justificar su propia negativa a dar los pasos necesarios para poner fin a la guerra”. “Las típicas mentiras rusas. Es más, los rusos ya han atacado Kiev en el pasado, incluido el edificio del Gabinete de Ministros”, ha destacado Zelenski.

“Ucrania no da pasos que puedan socavar la diplomacia. Al contrario, siempre los da Rusia. Esta es una de las muchas diferencias entre nosotros”, ha explicado. “Es crucial que el mundo no se quede callado ahora. No podemos permitir que Rusia socave el trabajo para lograr una paz duradera”, ha zanjado el presidente ucraniano.

Zelenski ha respondido así a las palabras del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, quien afirmó que Kiev había lanzado un ataque con más de 90 drones contra “una residencia presidencial rusa en la región de Nóvgorod”, motivo por el que dijo que Moscú “reconsiderará” su postura en las negociaciones en marcha para un acuerdo de paz.

El jefe de la diplomacia rusa ha afirmado que “esta acción tuvo lugar durante negociaciones intensas entre Rusia y Estados Unidos para resolver el conflicto ucraniano” y ha añadido que “este tipo de acciones imprudentes no quedarán sin respuesta”. “No pretendemos retirarnos del proceso de negociación con Estados Unidos, pero dada la completa degeneración del criminal régimen de Kiev, que ha virado a una política de terrorismo de Estado, las posiciones negociadoras de Rusia serán reconsideradas”, ha zanjado.

Apenas unas horas antes, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, se había mostrado de acuerdo con Trump en el hecho de que las conversaciones para un posible acuerdo de paz con Ucrania se encuentran en sus etapas finales, después de la reunión mantenida el domingo por el inquilino de la Casa Blanca con Zelenski, en la primera reacción desde Moscú al encuentro en Florida.