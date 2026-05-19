COAHUILA SEGUNDO LUGAR NACIONAL EN GENERACIÓN DE EMPLEOS: IMSS

– Se generaron más de 12 mil empleos durante el mes de abril

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.– De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante abril de 2026 se registraron en Coahuila 12 mil 457 nuevos empleos formales.

Con esta cifra, la entidad se ubicó como el segundo estado con mayor generación de empleo formal en el país durante ese mes.

El reporte del IMSS señala que de enero a abril de 2026 Coahuila acumula 17 mil 897 nuevos empleos registrados, lo cual confirma la confianza de inversionistas y empresarios en la estabilidad, competitividad y paz laboral de Coahuila.

Uno de los sectores con mayor variación fue el de la construcción, con 5 mil 841 nuevos empleos durante abril.

Asimismo, las distintas regiones del estado reportaron incremento en el número de trabajadores registrados ante el IMSS.

Actualmente, Coahuila cuenta con 857 mil 955 trabajadores asegurados y 126 mil 048 unidades económicas, según datos oficiales.

Como parte de las acciones de vinculación laboral, durante mayo se realizan ferias de empleo en distintas regiones de la entidad.

El 13 de mayo se llevó a cabo una jornada en Saltillo, con la participación de 22 empresas que ofertaron más de 600 vacantes.

Además, el próximo 22 de mayo se realizará otra feria de empleo en Torreón, en el Gimnasio de la Unidad Deportiva, ubicado en el cruce del bulevar Revolución y Paseo de La Rosita.

Las autoridades estatales señalaron que se continuará trabajando en coordinación con el sector productivo para fortalecer las oportunidades de empleo formal en la entidad.