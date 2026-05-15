Gestionará Alhira mayor recurso para parques y plazas

• Mantiene intenso ritmo de trabajo en las colonias Jorge B. Cuéllar y la Villa de Cloete

• Propone aumentar el recurso estatal para la creación de nuevos espacios recreativos en toda la región

Sabinas, Coahuila.– Con la misma energía y determinación con la que inició su camino rumbo al Congreso de Coahuila, Alhira Reséndiz, candidata a la Diputación Local por el Distrito 3, encabezó este miércoles una productiva jornada de “toca-toca” en la colonia Jorge B. Cuéllar y en la Villa de Cloete.

Durante sus recorridos, la candidata del Partido Verde Ecologista de México reafirmó que su campaña es de contacto directo. Al escuchar a las familias, la petición más apremiante fue la regularización del suministro de agua potable, señalando que la falta de presión constante en la tubería es una problemática que afecta la vida diaria de los sabinenses.

“Seguimos recorriendo nuestras colonias con el mismo esfuerzo del primer día. La gente en la Jorge B. Cuéllar y en Cloete nos lo dice claro: necesitan agua en sus tuberías de forma continua. Mi compromiso es ser una gestora incansable para que el agua deje de ser una preocupación diaria para nuestras familias”, afirmó la candidata.

Asimismo, Alhira Reséndiz destacó una propuesta que nació del diálogo con madres y padres de familia: la creación y expansión de áreas verdes. La candidata reconoció que, aunque la actual administración municipal en Sabinas ha tenido como prioridad la rehabilitación de plazas, aún es necesario destinar un recurso mucho mayor para la creación de nuevos espacios recreativos.

“Reconocemos el esfuerzo que se ha hecho localmente por rescatar nuestras plazas, pero no es suficiente. De llegar al Congreso, mi meta es gestionar una inversión estatal más fuerte para crear áreas verdes desde cero, no solo en Sabinas, sino en todo nuestro distrito. Nuestros niños necesitan espacios dignos para su recreación en cada colonia y cada villa de la región”, puntualizó.

Al finalizar la jornada, el respaldo ciudadano en la Villa de Cloete y en la Jorge B. Cuéllar fue evidente, consolidando la confianza en un proyecto que busca elevar la calidad de vida a través de mejores servicios y espacios públicos de calidad para todos.