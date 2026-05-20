PONE EN MARCHA COAHUILA Y SENASICA ESTRATEGIA BINACIONAL PARA CONTENER EL GUSANO BARRENADOR EN LA REGIÓN CARBONÍFERA

• Se confirma el primer caso positivo en la Región Carbonífera; autoridades llaman a la tranquilidad y descartan cuarentenas a ranchos

• A partir de este miércoles se liberarán 8 millones de moscas estériles por semana mediante dispersión terrestre en la zona afectada

• El programa binacional con Estados Unidos ha logrado frenar el avance de la plaga hacia la frontera por 18 meses

San Juan de Sabinas, Coahuila de Zaragoza; a 19 de mayo de 2026.–El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), así como autoridades de Estados Unidos, desplegó un operativo de emergencia y contención epidemiológica tras detectarse el primer caso positivo de gusano barrenador del ganado en la Región Carbonífera.

Durante la presentación de la estrategia, el director General de Salud Animal del SENASICA, Gabriel Ayala Borunda, junto al secretario de Desarrollo Rural; Jesús María Montemayor Garza, detallaron las acciones que de manera inmediata se aplican en la entidad para salvaguardar el patrimonio ganadero.

Como eje central de la estrategia biológica, el titular de Salud Animal anunció que a partir de este miércoles se iniciará la liberación de 8 millones de moscas estériles por semana en la zona afectada. La dispersión se realizará de manera terrestre a través de cámaras especiales de emergencia biológica colocadas estratégicamente en los ranchos circundantes.

Dio a conocer que ya se encuentran activas tres brigadas de personal calificado de la Comisión Binacional México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y Otras Enfermedades Exóticas (CPA). Los especialistas realizan un barrido clínico “rancho por rancho” en un perímetro de 20 kilómetros cuadrados a la redonda del caso original, revisando animal por animal, curando heridas de forma gratuita y aplicando tratamientos preventivos con larvicidas de alta efectividad (doramectina).

Dieron a conocer que Coahuila registra únicamente 18 casos acumulados, de los cuales, sólo 15 se mantienen activos (bajo control, curados y en proceso de monitoreo técnico).

Las autoridades aclararon que el gusano barrenador no solo ataca a los bovinos, sino a cualquier animal de sangre caliente. En Coahuila, cinco de los 15 casos activos corresponden a caninos, por lo que se iniciará una campaña conjunta con la Secretaría de Salud enfocada en mascotas.

Se enfatizó que no hay un solo reporte de muerte de animales en el estado ni en el país derivado de esta plaga. No se trata de una enfermedad viral o bacteriana, sino de una miasis tratable y curable.

Las autoridades estatales y federales hicieron un llamado enérgico a la confianza de los ganaderos y el sector social de los ejidos para reportar de inmediato cualquier sospecha de gusanera.

Se aseguró firmemente que no se encuarentenarán los ranchos ni se realizarán inspecciones con fines fiscales o de regularización de herrajes y aretes. El objetivo es estrictamente epidemiológico. El lema de la campaña preventiva destaca que “sin heridas no hay gusaneras”, instando a revisar constantemente al ganado y curar laceraciones provocadas por garrapatas, descornados o peleas de animales.

Gabriel Ayala Borunda puntualizó que, desde el ingreso de la plaga a México en noviembre de 2024, se han acumulado 25 mil casos en todo el país.

Pese a los pronósticos de expertos estadounidenses que preveían que la plaga cruzaría la frontera en marzo o abril del año pasado, el trabajo de contención ha impedido su entrada a Estados Unidos por 18 meses.

Actualmente, el Gobierno de Estados Unidos financia el traslado y dispersión de 100 millones de moscas estériles semanales provenientes de Panamá para cubrir Coahuila, Nuevo León y el norte de Tamaulipas. Además, con la próxima apertura de una nueva planta de producción en Chiapas, se dispondrá de 200 millones de moscas para acelerar la erradicación total en el norte del país en un plazo mediano, estimando limpiar todo el territorio nacional en un periodo de 6 a 7 años.

Finalmente, el Secretario de Desarrollo Rural de Coahuila señaló que, aunque la exportación ganadera se encuentra en pausa temporal debido a este estatus de emergencia fronteriza, la total transparencia de información con el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) y el sólido blindaje sanitario permitirán reactivar el comercio internacional a corto plazo, respaldado por la tradicional alta calidad y fortaleza de la ganadería coahuilense.