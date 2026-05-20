COAHUILA MANTIENE ALERTA POR LLUVIAS FUERTES, VIENTOS INTENSOS Y POSIBLE FORMACIÓN DE TORBELLINOS

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 19 de mayo de 2026.– La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informa que durante este martes se prevén condiciones meteorológicas que podrían favorecer lluvias fuertes, rachas intensas de viento, caída de granizo y posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el Golfo de México mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del país, por lo que la onda de calor continuará principalmente en las regiones Centro y Suroeste del estado.

Asimismo, la interacción de una línea seca sobre el norte del país, un canal de baja presión en el noreste del territorio nacional, inestabilidad atmosférica, la aproximación de un sistema frontal y la corriente en chorro subtropical favorecerán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, principalmente en la región Norte de Coahuila.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de provocar encharcamientos, incremento en los niveles de arroyos, inundaciones repentinas y deslaves en zonas de riesgo.

También se prevén vientos fuertes con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, con posible formación de torbellinos en el norte del estado, así como afectaciones por caída de árboles, anuncios espectaculares, postes y estructuras ligeras.

Ante estas condiciones, la Subsecretaría de Protección Civil del Estado exhorta a la población a mantenerse atenta a la información oficial y seguir las siguientes recomendaciones preventivas:

* Evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas.

* Asegurar techos, láminas, lonas y objetos que puedan desprenderse por el viento.

* Retirar macetas, muebles y artículos de patios, balcones o azoteas.

* No intentar cruzar arroyos, calles inundadas o zonas con corriente de agua.

* Extremar precauciones al conducir, debido a baja visibilidad, pavimento mojado y ráfagas de viento.

* Alejarse de árboles, postes, anuncios espectaculares y estructuras inestables.

* En caso de formación de torbellinos, resguardarse en planta baja, en habitaciones interiores y lejos de ventanas.

* Mantener documentos importantes, lámparas y teléfonos celulares disponibles ante posibles cortes de energía.

* Debido a las altas temperaturas, mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y mascotas.

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado mantiene monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y continuará informando oportunamente sobre cualquier cambio relevante.

En caso de emergencia, comunicarse al 911.