“Ustedes son mi fuerza; no les voy a fallar”: Claudia Garza

Sabinas, Coahuila.- En el corazón de la colonia Sarabia, uno de los sectores más antiguos del municipio de Sabinas, Claudia Garza, candidata a diputada local en el tercer distrito, de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, PRI- UDC, recibió múltiples muestras de respaldo y avanza con paso firme hacia el Congreso del Estado, para responder, con hechos, la confianza que le brindan las familias.

Su campaña se basa en una atención directa hacia la ciudadanía, que tiene como principal objetivo escuchar y atender las necesidades de todos los sectores de la comunidad. Desde el inicio de su campaña, busca el diálogo abierto y la participación activa de los ciudadanos. Ha llevado a cabo numerosas reuniones y toca toca, en los que ha tenido la oportunidad de interactuar con jóvenes, amas de casa, profesionistas, mujeres y padres de familia. Esta cercanía le permite conocer de primera mano las inquietudes y propuestas de la gente.

“Es fundamental que cada voz sea escuchada. Mi compromiso es trabajar para que todos, sin excepción, se sientan representados y atendidos en sus necesidades”, afirmó Claudia Garza. Su enfoque inclusivo busca sumar a su plataforma de campaña las ideas y preocupaciones de diversos sectores, asegurando que su propuesta sea verdaderamente representativa y efectiva.

La candidata ha recorrido los 11 municipios que conforman el Tercer Distrito, abarcando cuatro regiones de Coahuila. En cada encuentro, Claudia se ha comprometido a llevar las inquietudes de la ciudadanía al Congreso, donde trabajará incansablemente para generar políticas públicas que atiendan las demandas de la población. Su agenda incluye temas prioritarios como la seguridad, la educación, la salud y el desarrollo económico, siempre con un enfoque en el bienestar de las familias coahuilenses.

Además, Claudia ha hecho un llamado a trabajar en equipo con la gente, organizaciones, clubes y asociaciones locales, reconociendo la importancia de “jalar” en conjunto porque “la unión hace la fuerza y, es a través de la colaboración y la unidad como se logran grandes resultados”.

Con un un mensaje y compromisos claros, Claudia Garza se posiciona como una candidata con la capacidad y la determinación necesarias para hacer frente a los desafíos del Tercer Distrito. Su compromiso con la ciudadanía y su enfoque en la participación activa son elementos clave que la impulsan hacia el triunfo este próximo 7 de junio en la contienda electoral.