Consiente Súper Gutiérrez a las Reinas del Hogar

La cadena comercial Súper Gutiérrez se sigue consolidando como la tienda departamental no solo con las mejores ofertas, sino también con todo lo necesario para las familias de Coahuila.

A más de cinco décadas de haber sido creada por Don Antonio Gutiérrez Garza, y su esposa Sra. Herminia Salinas de Gutiérrez, la cadena comercial mantiene la preferencia de la gente.

Esto ha permitido que la empresa que naciera con una visión de su fundador en Nueva Rosita, hoy cuente con sucursales en las Regiones Norte, Cinco Manantiales, Centro y Carbonífera, y la inversión se siga aplicando en el crecimiento para un mejor servicio, confirmó recientemente la Lic. Aida Araceli Gutiérrez Salinas, directora general de Súper Gutiérrez.

Aunado al servicio que mantiene al público, la constante interacción a través de sorteos y celebraciones reafirman la visión de sus fundadores.

Apenas el pasado fin de semana, esta cercanía con la gente quedo de manifestó durante el gran reparto de regalos para festejar a las Reinas del Hogar.

Fue luego del sorteo realizado, como en cada una de las sucursales se hizo entrega de los premios para celebrar el Día de las Madres.

En la sucursal clínica la Lic. Elizabeth Gutiérrez Salinas, fue la encargada de entregar de forma directa los regalos a las mamás afortunadas, no sin antes destacar la satisfacción que representa seguir cumpliendo con el legado de sus padres.

La música del mariachi, y el tradicional pastel, fueron el preámbulo de la fiesta que se vivió en cada una de las tiendas dejando en claro que la cadena comercial sigue siendo líder con el gusto de la gente, quienes confirman que con Súper Gutiérrez “Me rinde, me alcanza y me gusta”.