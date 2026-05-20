Llega el Gusano Barrenador a San Juan de Sabinas, Sube a 14 casos en Coahuila

Es el primer caso en la Región Carbonífera, más concretamente entre los límites de San Juan de Sabinas y Palau . Autoridades refuerzan medidas sanitarias ante nuevos casos de gusano barrenador en Coahuila.

El estado de Coahuila registró dos nuevos casos de gusano barrenador, informó el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica). Con ello, la entidad alcanzó un total de 14 casos activos detectados en diferentes municipios.

Uno de los nuevos contagios se confirmó en San Juan de Sabinas, situación que ha generado preocupación debido a la cercanía de la plaga con la frontera de Estados Unidos. El otro caso fue localizado en el municipio de Arteaga.

Este primer caso en la Región Carbonífera, más concretamente entre los límites de San Juan de Sabinas y Palau se dio en el ombligo de un becerro recién nacido. Hay que recordar que la mosca del gusano barrenador aprovecha las heridas en los animales para depositar sus larvas.

De acuerdo con los datos más recientes de Senasica, Saltillo y Arteaga concentran la mayor cantidad de reportes, con cinco casos cada uno. Además, se han identificado dos en Castaños y uno tanto en General Cepeda como en San Juan de Sabinas.

Las autoridades continúan implementando medidas de control y vigilancia sanitaria para frenar la expansión del parásito, considerado una amenaza para el sector pecuario.

En el panorama nacional, México suma mil 913 casos activos de gusano barrenador. Los estados con más reportes actualmente son Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas y San Luis Potosí.