¡San Buenaventura le brinda su respaldo total a Gachupín!

Familias, jóvenes y ciudadanos de San Buenaventura demostraron su respaldo y confianza al proyecto de Héctor Miguel García Falcón “Gachupín”, candidato a diputado local por el Distrito 06 por la alianza PRI-UDC, durante un alegre encuentro ciudadano realizado mediante un “toca-toca” y pega de calcas y microperforados.

Desde temprana hora, el entusiasmo de la gente se hizo sentir en las calles de San Buena, donde familias completas, adultos mayores y jóvenes participaron con ánimo y convicción, mostrando que el proyecto de Gachupín sigue creciendo con fuerza en toda la región.

Gachupín convivió de manera cercana con la ciudadanía, escuchando sus inquietudes y agradeciendo personalmente cada muestra de apoyo y confianza.

“Así me gusta ver a la gente de San Buenaventura: unida, trabajadora, echada para adelante. Me voy contento, pero sobre todo muy comprometido con ustedes. Coahuila necesita mantener la seguridad, generar más empleo, impulsar el desarrollo económico y brindar oportunidades reales para nuestros jóvenes. No venimos a prometer falsamente, venimos a trabajar de verdad por nuestra gente”, expresó el candidato.

Durante el encuentro, Héctor Miguel García Falcón reiteró que su proyecto político está basado en el trabajo cercano, en escuchar a las familias y en gestionar resultados concretos para todos los municipios del Distrito 06.

“San Buena merece más cosas buenas y vamos a trabajar para lograrlo. ¡Que viva San Buenaventura, la tierra de gente noble y trabajadora!”, añadió entre aplausos y muestras de respaldo ciudadano.

El ambiente de unidad y participación dejó claro que cada día más personas se suman al proyecto de Gachupín, convencidas de que representa una opción cercana, comprometida y con visión para el futuro de Coahuila.