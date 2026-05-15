Se fortalece proyecto de Gachupín con el respaldo de jóvenes en Frontera



Frontera, Coahuila.– El proyecto político de Héctor Miguel García Falcón “Gachupín”, candidato a diputado local por el sexto distrito, continúa fortaleciéndose con el respaldo y participación activa de jóvenes de Frontera, quienes sostuvieron un encuentro cercano y de diálogo abierto con el abanderado.



Durante la reunión, Héctor Miguel García Falcón escuchó de manera directa las inquietudes, propuestas y necesidades de los jóvenes, quienes expresaron su interés por contar con mayores oportunidades de desarrollo, educación, empleo y apoyo para emprender.



En su mensaje, el candidato destacó la importancia de la juventud en la construcción de un mejor futuro para la región y refrendó su compromiso de impulsar iniciativas desde el Congreso del Estado enfocadas en generar mayores oportunidades para las nuevas generaciones.



Entre las principales propuestas que compartió, destacó el impulso al emprendedurismo juvenil mediante programas de apoyo y gestión de recursos para pequeños negocios, así como la búsqueda de más becas educativas para que los jóvenes puedan continuar con su preparación académica.



Asimismo, señaló que trabajará para fortalecer programas de capacitación, vinculación laboral y apoyo a estudiantes, con el objetivo de que los jóvenes cuenten con mejores herramientas para desarrollarse profesionalmente y alcanzar sus metas.



“Veo en ustedes a mis hijos, con sus inquietudes, con sueños y proyectos. Por eso los invito a que conozcan mi propuesta de campaña, que contempla el impulso al emprendedurismo, buscar desde el Congreso becas para que sigan con su educación. En mí tienen a un amigo, un padre de familia que cree firmemente en la juventud”, expresó Héctor Miguel García Falcón “Gachupín”.



El candidato reiteró que una de sus prioridades será trabajar de la mano con la ciudadanía para generar condiciones que permitan a los jóvenes crecer profesionalmente sin tener que abandonar su tierra en busca de oportunidades.

El encuentro transcurrió en un ambiente de diálogo y participación, donde los asistentes reconocieron la apertura del candidato para escuchar sus planteamientos y compartir propuestas enfocadas en el bienestar de las familias y el desarrollo del distrito.



En los municipios de Frontera, Melchor Múzquiz, Nadadores, Ocampo, San Buenaventura y Sierra Mojada, he estado escuchando a los padres de familia y su preocupación por sus hijos, por ustedes y yo quiero trabajar al cien, para que en Coahuila, no se pierda el rumbo del desarrollo económico, social y de seguridad expresó Héctor Miguel García Falcón Gachupin.