Autoridades envían mensaje con desfile Cívico Militar por el 215 aniversario de la independencia de México

Saltillo, Coah.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas presidió el desfile conmemorativo al 215 aniversario del inicio del movimiento de independencia de México, evento en el que destacó la gran participación ciudadana en los 38 municipios de la entidad en estos festejos patrios, mismos que se realizaron en completa paz y tranquilidad.

“Junto a cientos de familias, vivimos en Saltillo el tradicional Desfile Cívico Militar en honor al 215 aniversario de nuestra Independencia Nacional, acompañados por los tres órdenes de Gobierno y la Fuerzas Armadas. Esta conmemoración reafirma nuestros valores patrios, la unidad de nuestro pueblo y la firme voluntad de seguir manteniendo a Coahuila como uno de los estados más seguros de México”, indicó.

“Saldo blanco en los 38 municipios de Coahuila; nuestra gente disfrutó el Grito de Independencia con paz, con tranquilidad. Los desfiles también me reportan que salieron bien y no hay nada mejor para quienes tenemos la oportunidad de gobernar que ver a nuestra gente feliz”, manifestó el Gobernador de Coahuila.

Agregó que a estos eventos asistieron miles de familias que se sienten muy contentas de vivir en paz y con calidad de vida.

Además, declaró que estos desfiles ayudan para hacer demostraciones de estado de fuerza, de coordinación entre las Fuerzas Armadas, la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado.

Manolo Jiménez comentó que el nuevo Comandante de la XI Región Militar, general Fernando Colchado Gómez, reconoció la gran coordinación y la voluntad de todas las instituciones de trabajar por la seguridad.

Señaló que en Coahuila se trabaja todos los días para mantener la paz y la seguridad, porque, dijo, de ahí parten muchas cosas.

“Por eso, para nosotros la paz es prioridad, y vamos a estar muy al pie del cañón fortaleciendo nuestra estrategia con más prevención, proximidad, inteligencia y fuerza”, mencionó.

En relación con los temas que se trataron en la pasada reunión del Consejo Nacional de Seguridad, que se llevó a cabo en días pasados en Palacio Nacional, Manolo Jiménez destacó que en Coahuila se tiene un avance importante en todos ellos, “se habló de coordinación, se habló de voluntad, se habló de ir impulsando un modelo de atención a las familias de personas desaparecidas, tema en el que en Coahuila tenemos más de 12 años con ese modelo”.

“En materia de seguridad, a nivel nacional hay un avance importante de parte de nuestro estado”, puntualizó el gobernador Manolo Jiménez.

En este desfile cívico militar participaron, por el personal de las fuerzas armadas, cinco banderas de guerra, seis guiones representativos de los diferentes organismos jurisdiccionados a la sexta zona militar; 148 elementos del Ejército Mexicano; 97 elementos de la Guardia Nacional; 22 soldados del Servicio Militar Nacional; 56 integrantes del primer cuerpo de infantería de Defensas Rurales; tres binomios canófilos; cinco caballos y 25 vehículos oficiales.

De los cuerpos de seguridad pública, 444 policías y agentes; 145 cadetes, 31 binomios canófilos; nueve caballos; 77 vehículos oficiales y 26 motocicletas.

En el desfile conmemorativo al 215 aniversario del Inicio de la Independencia de México, acompañaron al gobernador el General de Brigada EM Fernando Colchado Gómez Comandante de la XI Región Militar; Miguel Felipe Mery Ayup, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia; Luz Elena Morales Núñez, diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila; Javier Díaz González, presidente municipal de Saltillo; General Brigadier EM Francisco Acuña Días, coordinador de la Guardia Nacional en Coahuila; Capitán de Navío del cuartel general EM, Mario Alfredo Escalante Bautista, Comandante de base de operaciones de la Marina en Coahuila.

Integrantes del gabinete legal y ampliado del Ejecutivo; Diputados federales, diputados locales, mandos militares, funcionarios estatales y municipales.