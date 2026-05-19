SEFIRC REFUERZA VIGILANCIA SOBRE RECURSOS PÚBLICOS Y OBRAS ESTATALES

Con la colaboración de la sociedad

Saltillo, Coahuila. – A través de estrategias que impulsan la participación activa de la ciudadanía, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIRC) fortaleció las acciones para transparentar el ejercicio de los recursos públicos de los programas sociales, así como para vigilar el cumplimiento de los contratos de obra en toda la entidad.

A través de la Contraloría Social, han sido conformados 609 Comités Ciudadanos en los que más de 7 mil 955 beneficiarios de 49 programas estatales, como el Programa de Apoyo a Familias Coahuilenses en su modalidad alimentaria; Reforestación Social; Unidades Especializadas de Transporte para Personas con Discapacidad (UNEDIF); Atención Integral del Adulto Mayor; Escrituras; Agua Potable; y Mejoramiento Genético, entre otros, constatan el cumplimiento de todas las reglas de operación para asegurar la debida entrega de los apoyos.

En tanto, mil 500 estudiantes de cuarto, quinto y sexto de primaria participan en los 250 comités del Observatorio Infantil “Pequeños Agentes de Cambio”, por medio de los cuales se evalúa el programa de Útiles, Uniformes y Calzado Escolar distribuido en los 112 planteles en los que se ha implementado.

“La participación ciudadana es fundamental para transparentar el manejo adecuado de los recursos; de ahí que también contamos con el Observatorio en Salud, mediante el que se revisan los servicios de Telemedicina y se realizan evaluaciones a la Tarjeta de la Salud por parte de sus beneficiarios; así como con el Observatorio Ciudadano en Salud, con verificaciones sanitarias en establecimientos comerciales, hospitales y restaurantes para constatar el cumplimiento de la ley”, informó Elma Marisol Martínez González, titular de SEFIRC.

Por medio de la Subsecretaría de Obra Pública, se llevan a cabo supervisiones preventivas y fiscalizaciones a todos los proyectos de obra para constatar que se ejecuten en tiempo y forma. Tan solo en 2025, se realizaron 460 inspecciones en campo y 370 fiscalizaciones de obra.

A la par, se cuenta con el Padrón de Testigos Sociales, conformado por hombres y mujeres que, de manera voluntaria, vigilan que los procesos de licitación e invitación restringida realizados por la Secretaría de Finanzas se apeguen a las disposiciones legales vigentes.

Martínez González resaltó que se cuenta con Órganos Internos de Control presentes en las 53 dependencias y entidades, para auditar y vigilar en tiempo real el gasto, evitando así actos de corrupción.

Mantiene Coahuila seguimiento a recursos y obligaciones de transparencia

Coahuila se ubica entre las primeras cinco entidades a nivel nacional en instalar el Comité del Subsistema de Transparencia, cumpliendo al 100 por ciento con la homologación de la Reforma Constitucional en materia y las leyes secundarias publicadas, de acuerdo con el Informe de Actividades 2025 del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública.

En el marco de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Transparencia, encabezada por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIRC) e integrada además por los Órganos Internos de Control de los Poderes Legislativo y Judicial, así como del Tribunal de Justicia Administrativa, Tribunal Electoral de Coahuila, Fiscalía General del Estado, Universidad Autónoma de Coahuila, Instituto Electoral de Coahuila y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, en lo que va del año, el Organismo de Información y Transparencia de Coahuila (INTRAC) ha recibido 287 recursos de revisión relacionados con respuestas emitidas por las Unidades de Transparencia del Poder Ejecutivo, sus dependencias y entidades, así como de los gobiernos municipales. De estos, 98 recursos ya fueron concluidos en tiempo y forma, garantizando así el adecuado cumplimiento de los procedimientos establecidos en la normativa aplicable.

En cuanto al cumplimiento de las obligaciones de transparencia, a través del portal oficial www.intrac.gob.mx fueron publicados los resultados de la evaluación correspondiente al cuarto trimestre de 2025 aplicada a los Sujetos Obligados.

Elma Marisol Martínez González, destacó que actualmente se encuentra en proceso la etapa de notificación de observaciones y requerimientos derivados de la evaluación correspondiente al primer trimestre de 2026, con el objetivo de que los sujetos obligados puedan solventar las inconsistencias detectadas dentro de los plazos establecidos.

Asimismo, como parte de la implementación de las reformas a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el INTRAC ha capacitado a 153 titulares de Unidades de Transparencia en distintas regiones de la entidad, fortaleciendo con ello las capacidades institucionales para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia.