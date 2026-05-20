EN COORDINACIÓN CON EL EJÉRCITO MEXICANO MANTENEMOS A COAHUILA COMO EL ESTADO MÁS SEGURO: MANOLO

· Acompaña Gobernador al General Paulo Francisco Benítez en su toma de protesta como Comandante de la 47 Zona Militar

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas acompañó al General Fernando Colchado Gómez, Comandante de la XI Región Militar, en la ceremonia de toma de protesta, posesión al cargo y protesta de bandera del General Paulo Francisco Benítez Gómez, como Comandante interino de la 47 Zona Militar.

“En PiedrasNegras junto con el General Colchado, jefe del Ejército en Coahuila y Chihuahua, acompañamos con gusto al General Brigadier de Estado Mayor Paulo Francisco Benítez Gómez en su toma de protesta como comandante de la 47.ª Zona Militar. Seguimos trabajando en equipo con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina para fortalecer las acciones de seguridad en la región Norte y en todo Coahuila, a través de nuestro modelo de seguridad con más prevención, proximidad, inteligencia y fuerza”, destacó el gobernador.

Lo anterior, como parte de la gran coordinación que se tiene con el Ejército Mexicano en nuestro estado y con las fuerzas armadas en general.

Con este tipo de eventos se reitera el trabajo en equipo que se tiene en Coahuila entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina Armada, las y los ciudadanos, la sociedad civil organizada, la iniciativa privada, los tres órdenes de gobierno y los poderes del Estado; juntos trabajando por mantener a Coahuila en orden y en paz.

Además, se manda un mensaje de unidad, al estar en sintonía todas y todos.

Para las y los coahuilenses, el Ejército siempre ha sido una institución muy cercana al ser parte de nuestra historia, de nuestra identidad y de nuestro presente.

Y también es parte fundamental de los resultados que hoy tiene nuestro estado, por eso la importancia de la presencia de los titulares y representantes de los tres órdenes de gobierno en esta ceremonia.

Manolo Jiménez reiteró su respeto, agradecimiento y compromiso de trabajo coordinado y en equipo con el Ejército Mexicano, para seguir fortaleciendo el modelo de seguridad con más prevención, proximidad, inteligencia y fuerza.

En esta ceremonia estuvieron presentes, además, Beatriz Fraustro Dávila, diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila; Federico Fernández Montañez, fiscal general del Estado; Óscar Pimentel González, secretario de Gobierno; Lariza Montiel Luis, magistrada representante del TSJ; General Julio César Moreno Mijangos, coordinador de la IV coordinación territorial de la Guardia Nacional; Hugo Gutiérrez Rodríguez, secretario de Seguridad Pública.