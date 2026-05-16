FELICIDADES A LAS Y LOS MAESTROS DE COAHULA: MANOLO

· Gobernador del Estado entrega preseas por 30, 40 y 50 años de servicios a maestros y maestras de la Sección 35, en Torreón

· Durante la semana entregó también a maestras y maestros de las secciones 5 y 38 de todo el estado

Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 15 de mayo de 2026.- Desde Torreón, el gobernador Manolo Jiménez Salinas felicitó a las y los maestros de Coahuila en su día, al asegurar que los de nuestro estado son los mejores de todo México.

“¡Feliz día para todas las maestras y maestros de Coahuila! Aquí vamos cerrando con broche de oro los festejos. ¡Gracias por todo lo que han hecho por nuestra comunidad!”, expresó el Mandatario estatal durante la ceremonia en la que se entregaron preseas por 30, 40 y 50 años de servicio a maestras y maestros de la Sección 35.

Jiménez Salinas señaló que no se puede entender la grandeza de una comunidad sin el trabajo de las y los maestros.

Señaló que Coahuila es un gran estado gracias al gran trabajo entre todas y todos desde su trinchera; es un gran trabajo entre ciudadanos, sociedad civil organizada, iniciativa privada y los tres órdenes de gobierno y, por supuesto, gracias al trabajo de las y los maestros.

“Están cumpliendo 30, 40 ó 50 años de impactar positivamente en nuestra comunidad”, aseveró.

Manolo Jiménez añadió que además de ser ejemplo para sus alumnos y para la comunidad, las y los maestros son ejemplo e inspiración en sus familias.

“En este mundo se ocupa más gente buena; sigan inspirando a sus hijas y a sus hijos, a sus nietas y a sus nietos”, expresó.

De la misma manera, Manolo Jimpenez destacó la gran relación y coordinación que existe entre la parte sindical y la parte de Gobierno, porque juntos, dijo, se construye permanentemente la educación de Coahuila, por lo que agradeció a sus líderes, en esta ocasión a Arturo Díaz, de la Sección 35.

“Trabajando en equipo hacemos grandes cosas por la educación en Coahuila”, comentó.

Puntualizó que en Coahuila se privilegia la unidad, el trabajo en equipo; se es propositivo y siempre se quiere mejorar, ¡aquí no dividimos, no grillamos, no polarizamos; aquí buscamos ser punto de encuentro entre todas y todos los que queremos hacer cosas buenas por Coahuila”.

Arturo Díaz González, secretario de la Sección 35, reconoció que gracias al compromiso diario de maestras y maestros, se forma el presente y futuro del país.

Emanuel Garza Fishburn, secretario de Educación en la entidad manifestó que se impulsa un esfuerzo sin precedentes en la entidad con la estrategia Impulso Educativo.

Reconoció la gran relación de trabajo que se ha construido con la sección 35 y con su líder, Arturo Díaz González.

En este evento estuvieron presentes, además, Olivia Martínez, diputada local; Miguel Felipe Mery Ayup, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia; Eduard Olmos Castro, secretario del Ayuntamiento; Javier San Martín Jaramillo, representante del SNTE;

Hugo Iván Lozano Sánchez, subsecretario de Educación Básica; Saúl Noguerón Contreras, subsecretario de Educación Superior; Ignacio Castillo Cárabes, subsecretario de Vinculación de Servicios Educativos; Cristian Omar González Luna, supervisor de Escuelas Rurales en La Laguna.