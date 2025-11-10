Volcadura de trailer en Sabinas

Un tráiler carbonero, cargado con mineral, se volcó en la tarde de este viernes justo a la altura de los rieles del ferrocarril, sobre la carretera federal 57, a pocos metros del Club de Leones en Sabinas.

La unidad, procedente de sur a norte, se presume se desplazaba con destino a Nueva Rosita, con el mineral, el cual sería llevado a las plantas de la CFE en el municipio de Nava, en la Región de los Cinco Manantiales.

Cabe señalar que la pesada unidad quedó volcada a un costado de la cinta asfáltica, y el carbón regado junto a la caja.

Como Eduardo “N” de 34 años de edad fue identificado el conductor, quien resultó ileso, y se presume que el accidente sobrevino al perder el control de la dirección al cruzar los rieles.

Paramédicos de Cruz Roja delegación Sabinas, llegaron al sitio para brindar los servicios prehospitalarios al conductor, sin embargo, no fue necesario su traslado a un hospital.