EN EQUIPO CON LA MARINA BLINDAMOS LAS FRONTERAS DE  COAHUILA: MANOLO

Saltillo, Coah.- El gobernador Manolo Jiménez encabezó una reunión con personal de la Secretaría de Marina Armada de México destacamentada en Coahuila para reiterar la coordinación institucional en materia de seguridad en la entidad.

“En Coahuila trabajamos con voluntad y coordinación con todas las instituciones de seguridad como la Marina Armada de México. Tuvimos una muy buena reunión con los mandos y algunos de sus elementos que están aquí en el Estado. Muchas gracias por todo el apoyo. Seguiremos trabajando en equipo por la seguridad de nuestras familias”, puntualizó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

En este sentido, reconoció el trabajo conjunto que se mantiene con las fuerzas federales, estatales y municipales para fortalecer las acciones de vigilancia, prevención y reacción en distintas regiones de la entidad.

Asimismo, agradeció la colaboración del capitán de Corbeta del Cuerpo de Infantería de Marina, Paracaidista EM, Antonio Castellán Santiago, comandante de la Base de Operaciones de la Marina en Coahuila, así como del personal naval destacado en el estado.

En el encuentro se destacó la importancia de mantener la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para atender las tareas de seguridad pública y reforzar las acciones operativas en las diferentes regiones de Coahuila.

También se informó sobre el funcionamiento de la base operativa de la Marina en la entidad, así como del trabajo coordinado que se realiza con corporaciones estatales y federales.

Autoridades señalaron que estas acciones forman parte de las estrategias permanentes de seguridad y vigilancia implementadas en Coahuila.

Por su parte, el capitán Antonio Castellán Santiago destacó la colaboración institucional entre las corporaciones de seguridad y reconoció el respaldo operativo que se mantiene para el desarrollo de las acciones coordinadas.

En la reunión participaron además el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez; el secretario de Seguridad Pública, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez; y el subsecretario de Seguridad, Héctor Flores Rodríguez.