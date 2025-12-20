VIVEN EMOTIVA POSADA CON LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LAS CASAS HOGAR, ROSA Y AZUL

Gobernador y su familia, junto con el DIF Coahuila organizan gran posada

Saltillo, Coah.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas, su esposa Paola Rodríguez López e hijos, así como Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraría del DIF Coahuila, visitaron la Casa Hogar en donde convivieron con las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la tradicional posada navideña, en la que, además, disfrutaron de un pequeño concierto que ofreció la Orquesta y Coro Esperanza Azteca DIF Coahuila.

“Junto con mi esposa Paola Rodríguez y nuestros hijos acompañamos en una emotiva posada a nuestras niñas, niños y adolescentes de casa cuna, casa rosa y casa azul. A quienes cuidamos durante todo el año con mucho compromiso y amor. Gracias a mi mamá Liliana Salinas y a todo el gran equipo del DIF Coahuila por su trabajo. Seguiremos pa’ delante mejorando la calidad de vida de los coahuilenses”, destacó el gobernador.

Manolo Jiménez expresó su agrado por estar, junto a su familia, conviviendo en las casas hogares, y aseguró que cada año de su gestión lo seguirán haciendo.

“Tenemos un gran compromiso de trabajar por ustedes, de cuidarlos, atenderlos, de invertir para que siempre tengan mejores condiciones”, dijo el Mandatario estatal a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de estas casas.

Mencionó que, de igual manera, su gobierno está fortaleciendo el personal del DIF y sus condiciones laborales, para poderlos atender mejor.

“Aquí hay un compromiso constante porque para nosotros, ustedes son sumamente importantes, y tenemos la gran tarea de cuidarlas y cuidarlos, y hacerlo muy bien”, señaló.

Manolo Jiménez reiteró que todos los meses de 2026 seguirán fortaleciendo al DIF Coahuila, fortaleciendo las tres casas hogares, para que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes estén mejor, y para que las familias de Coahuila, que son atendidas por el DIF, tengan una mejor calidad de vida.

Felicitó a las y los integrantes de la Orquesta y Coro Esperanza Azteca DIF Coahuila y del coro, así como a sus maestros, por el pequeño concierto que ofrecieron en la casa hogar.

Asimismo, felicitó y reconoció el gran trabajo de todo el equipo del DIF Coahuila que todos los días trabaja para bien de quienes integran la Casa Cuna, la Casa Rosa y la Casa Azul, y que también trabajan todos los días para bien de lo más fuerte que tiene Coahuila, que son sus familias.

“A nombre de mi familia, les queremos desear una feliz navidad y un gran año 2026”, expresó Manolo Jiménez.

En este convivió acompañaron al gobernador y a su familia, Alejandro Cepeda, director general de DIF Coahuila; Ivonne Espinosa Torres, directora de Programas Sociales de DIF Coahuila; Mireya Franco Salas, directora de los Centros Asistenciales de DIF Coahuila; Javier González Camero, director de la Orquesta y Coro Esperanza Azteca DIF Coahuila.