Claudia Garza agradece a la ciudadanía su respaldo; ganó Coahuila!!!

Sabinas, Coahuila.– Con gran emoción y profundo agradecimiento, Claudia Garza informó que, con el conteo de las actas, la tendencia es irreversible con más de veinte puntos encima de su más cercano competidor y confirma su triunfo en el Distrito 3. Expresó su reconocimiento a cada ciudadana y ciudadano que participó en esta jornada democrática, así como a quienes depositaron su confianza en este proyecto y contribuyeron al fortalecimiento de la participación ciudadana.

En rueda de prensa Claudia Garza estuvo con su compañera de fórmula Maricarmen de León, el presidente del comité municipal del PRI en Sabinas, doctor David Mussi Garza, el presidente de UDC en Sabinas Milton Ortega, Carlos García Vega y Federico Quintanilla Riojas coordinadores de campaña, de igual forma Antero Alvarado coordinador en los Cinco Manantiales, la maestra Laura Pérez presidenta del comité municipal del tricolor en Nueva Rosita y José Luis Flores Méndez, delegado del PRI en Nueva Rosita.

“Este triunfo es de todas y todos. Gracias a cada persona que creyó en este proyecto, que participó, que tocó puertas y caminó junto a nosotros con esperanza y compromiso”; destacó que la victoria es resultado del trabajo en equipo, la cercanía con la gente y el compromiso compartido por construir mejores oportunidades para las familias coahuilenses.

“Gracias por su confianza, su apoyo y su corazón. Hoy ganó nuestra gente, ganó Coahuila, ganó el Distrito 3 y ganó el trabajo en equipo”, afirmó. Claudia Garza reiteró que trabajará con compromiso, cercanía y resultados para representar dignamente a su distrito y responder a la confianza que la ciudadanía le otorgó en las urnas.

“¡Lo logramos juntos! Seguiremos trabajando con más pasión para defender el presente y construir un mejor futuro para Coahuila. Tengan la seguridad que subiré a tribuna del congreso con cada uno de los compromisos establecidos en el recorrido que hicimos en los 11 municipios de las 4 regiones”, señaló.

La militancia se congregó en el exterior del comité municipal del PRI donde, en todo momento, prevaleció el entusiasmo por los resultados obtenidos en la jornada electoral.