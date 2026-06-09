Suspenden temporalmente a Tony Flores del Congreso; llaman a Fernando Rodríguez a tomar su lugar

Por mayoría, Junta de Gobierno del Congreso del Estado, aplica suspensión al diputado Antonio Flores, tras acreditarse 4 faltas consecutivas sin justificación. En unos momentos tomará protesta su suplente, Fernando Rodríguez.

El diputado del Partido del Trabajo (PT) Antonio Flores Guerra fue suspendido temporalmente de su cargo como legislador en el Congreso de Coahuila.

La Junta de Gobierno del Palacio Legislativo llamó al suplente Fernando Rodríguez para que ocupe la curul hasta el mes de Septiembre, cuando inicie el próximo periodo ordinario.

La suspensión temporal se decidió luego de que el Congreso determinó que durante un mes el diputado Tony Flores acumuló 4 inasistencias seguidas sin justificación.

Las faltas se registraron durante las sesiones de los días 28 de abril y 4, 12 y 19 de mayo.

El 26 de mayo la Junta de Gobierno comenzó a analizar la suspensión del petista, a quien llamaron para presentar sus justificantes médicos para analizar su veracidad.

Ese mismo día, el diputado suplente Fernando Rodríguez acudió ante la Oficialía Mayor del Congreso para denunciar las faltas injustificadas y presentó pruebas documentales que presuntamente acreditaban que Flores Guerra realizó actos proselitistas en el Distrito 6 durante esos días.

Además, solicitó que lo llamaran en calidad de suplente para ocupar su curul.

Durante la sesión de hoy la Junta de Gobierno tomó la decisión de suspender a Antonio Flores de manera temporal, pues según lo establecido la Ley Orgánica del Congreso de Coahuila las y los diputados solo tienen permitido acumular tres faltas sin justificación.

Los legisladores solo pueden excusarse de sus obligaciones por caso fortuito, fuerza mayor o por un motivo grave que deba ser calificado y aprobado por el Pleno.

Aunque los efectos de suspensión iniciaron al rededor de las 11:00 horas, Antonio Flores entró al salón de sesiones e inició una transmisión en vivo mientras el pleno guardaba un minuto de silencio por el fallecimiento del alcalde de Torreón, Román Cepeda.

Flores no quiso abandonar la curul pese a que en diversas ocasiones la mesa directiva le pidió que se retirara.

Ahí permaneció hasta las 13:00 horas, cuando se reanudó la sesión para informar su cancelación por falta de condiciones. Se espera que durante la próxima sesión del 16 de junio el suplente tome protesta.