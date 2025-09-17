Encabeza gobernador Manolo Jiménez la ceremonia en la que se conmemoró el 215 aniversario del inicio del movimiento de Independencia

Saltillo, Coah.- Desde Palacio de Gobierno en la capital de Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la ceremonia con la que se conmemoró el 215 Aniversario del inicio del movimiento de Independencia de México, al dar el tradicional Grito ante miles de coahuilenses que se reunieron en la plancha de la plaza de armas de Saltillo.

Acompañado en el balcón principal por Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, y flanqueado por los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, así como por mandos militares y de instituciones de seguridad estatales, el Jefe del Ejecutivo Estatal en su arenga agradeció y reconoció el trabajo en equipo de las y los coahuilenses, gracias al cual hoy vivimos en un estado seguro, con gran desarrollo y oportunidades.

“¡Mexicanos! ¡Coahuilenses! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Allende! ¡Viva Múzquiz! ¡Viva nuestra independencia nacional! ¡Vivan las familias de Coahuila! ¡Viva la calidad de vida de Coahuila! ¡Vivan los 38 Municipios! ¡Viva Saltillo! ¡Viva Coahuila! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!”.















Tras de su arenga, el gobernador Manolo Jiménez tocó en tres ocasiones la réplica de la Campana de Dolores y luego ondeó la bandera nacional frente a los miles de coahuilenses que asistieron a vivir esta fiesta de las y los mexicanos.

Posteriormente, luego de cantar de manera respetuosa y al unísono el Himno Nacional Mexicano, el Mandatario estatal entregó nuestro lábaro patrio a la escolta del 69 Batallón de Infantería.

Acto seguido, el gobernador Manolo Jiménez regresó al balcón principal para presenciar el espectáculo de pirotecnia que se pudo apreciar desde varios puntos de la capital de Coahuila.

De nueva cuenta, a esta fiesta fueron invitados por el Gobernador de Coahuila 50 coahuilenses de las cinco regiones de la entidad para vivir este Grito de Independencia desde el interior de Palacio de Gobierno.

El movimiento de Independencia inició la madrugada del 16 de septiembre de 1810 en el pueblo de Dolores, en el Estado de Guanajuato, y culminó con la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821.

En esta ceremonia en la que se conmemoró el 215 Aniversario del inicio del movimiento de la Independencia de México, acompañaron al gobernador Luz Elena Morales Núñez, diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso Local; Miguel Felipe Mery Ayup, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia; General Brigadier EM Francisco Acuña Díaz; Coronel de Artillería EM Óscar Antonio González Domínguez; y el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González.