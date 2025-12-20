VillaMagia Coahuila 2025 llena de sonrisas a niñas y niños de las comunidades de Múzquiz

Múzquiz, Coahuila.– En un ambiente lleno de alegría, ilusión y espíritu navideño, niñas y niños de las comunidades de Estación Barroterán, Minas de Barroterán, Minas La Florida, Villa de Las Esperanzas, Ejido La Mota, Rancherias, Ejido Morelos y comunidad del Nacimiento de los Negros Mascogos, devivieron una experiencia inolvidable al disfrutar de VillaMagia Múzquiz, gracias al respaldo del Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez.

Con el objetivo de brindar momentos de felicidad y fortalecer la convivencia familiar, el Gobierno Municipal, en coordinación con las y los coordinadores de las diferentes comunidades, hizo posible el traslado de las y los pequeños a la cabecera municipal para que presenciaran VillaMagia Múzquiz 2025.

Durante su visita, las niñas y los niños recorrieron la Fábrica de Santa, disfrutaron de los distintos espectáculos navideños, participaron en actividades educativas y se maravillaron con las figuras monumentales y la decoración que llenó de magia este espacio pensado especialmente para la niñez.

Al concluir la jornada, las y los visitantes fueron trasladados de regreso a sus comunidades de origen, no sin antes recibir bolsitas de dulces, cerrando así un día lleno de sonrisas, emoción y recuerdos especiales.

La directora Karla Gabriela Maltos Estrada destacó que estas acciones reflejan el compromiso de la administración municipal por festejar, cuidar y hacer felices a las niñas y los niños, especialmente en estas fechas tan significativas.

“Gracias a nuestra alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez por hacer posible que nuestras niñas y niños de todas las comunidades vivan la magia de la Navidad. Felices fiestas y Feliz Navidad”, expresaron madres y padres de familia.

Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal de Múzquiz reafirma su compromiso de seguir trabajando con cercanía, sensibilidad y amor por la niñez, llevando alegría a cada rincón del municipio.