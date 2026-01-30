VIENEN MEGAOBRAS PARA COAHUILA: MANOLO

Saltillo, Coahuila de Zaragoza: a 29 de enero de 2026.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas anunció que en las próximas semanas se dará a conocer un paquete de megaobras de infraestructura vial y carretera para la entidad, en el que se invertirán miles de millones de pesos.

Durante un recorrido de supervisión por varios puntos de la carretera 57, el Mandatario estatal mencionó que estas obras tienen que ver con la rehabilitación y ampliación de carreteras en Coahuila, así como con la construcción de libramientos, puentes internacionales, entre otras.

“En las próximas semanas estaremos anunciando la construcción de varias megaobras, con una inversión de miles de millones de pesos para el tramo de la carretera 57 en Coahuila, que es muy importante y que va a fortalecer nuestra competitividad y el desarrollo de nuestro estado”.

Añadió que la carretera 57 es de suma importancia para el País y para Coahuila, ya que pasa por prácticamente todas las regiones de la entidad hacia nuestra frontera.

Jiménez Salinas destacó que su administración ha estado trabajando para mejorar la conectividad carretera de Coahuila, y que, entre otras obras de gran importancia para el estado, se rehabilitó en su totalidad la autopista Premier, que es la vía que conecta la región Carbonífera con la región Norte y Cinco Manantiales.

Además del libramiento Carlos Salinas de Gortari, en la región Centro; y que está en proceso de construcción la modernización de la ruta fiscal.

“En Coahuila seguimos trabajando en equipo, con voluntad y responsabilidad para impactar de manera positiva en la calidad de vida de nuestra gente”, señaló Manolo Jiménez.