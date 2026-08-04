CONTINÚA PROGRAMA VIVE LIBRE SIN DROGAS FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN JUVENIL CULTURAL

Saltillo, Coah.- El Gobierno del Estado, a través del DIF Coahuila, en coordinación con la Secretaría de Cultura y diversas dependencias estatales, continúa fortaleciendo la estrategia Vive Libre Sin Drogas, una iniciativa que promueve estilos de vida saludables entre niñas, niños y jóvenes mediante el arte, la cultura, el deporte y la sana convivencia.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó que este programa representa una herramienta de prevención que acerca a las juventudes espacios donde pueden desarrollar sus talentos, fortalecer su autoestima y construir proyectos de vida alejados de las adicciones.

“En el DIF Coahuila creemos que prevenir también significa brindar oportunidades. Cada niña, niño y joven que sube a un escenario encuentra un espacio para expresarse, descubrir sus capacidades y fortalecer su confianza. Queremos que sepan que no están solos, que cuentan con instituciones que los acompañan y que siempre tendrán alternativas positivas para crecer y alcanzar sus sueños”, expresó.

Tras concluir con gran éxito la etapa municipal, el Concurso Estatal de Talentos entra ahora en su fase regional, luego de registrar la participación de cerca de 800 niñas, niños y jóvenes, quienes demostraron su talento en los escenarios de los 38 municipios del estado.

Durante esta primera etapa, familias, docentes, autoridades y ciudadanía acompañaron a las y los participantes, convirtiendo cada presentación en una verdadera celebración del talento coahuilense y reafirmando que el arte es una poderosa herramienta para fortalecer valores, promover la convivencia y construir comunidades más sanas.

La secretaria de Cultura de Coahuila, Esther Quintana Salinas, señaló que el arte transforma vidas y abre caminos de desarrollo para las nuevas generaciones.

“Cada escenario representa una oportunidad para que nuestras niñas, niños y jóvenes descubran el poder de su talento. Desde la Secretaría de Cultura seguiremos impulsando espacios donde la creatividad, la disciplina y la expresión artística se conviertan en herramientas para formar ciudadanos más libres, sensibles y comprometidos con su comunidad”, afirmó.

En la etapa regional competirán cerca de 100 participantes que obtuvieron su pase tras resultar seleccionados en la fase municipal. Las eliminatorias se desarrollarán en las categorías de Canto Infantil, Canto Juvenil, Baile Infantil y Baile Juvenil, reuniendo a los mejores exponentes de cada región del estado.

Las competencias regionales iniciarán durante la tercera semana de agosto, cuando las y los representantes municipales buscarán su lugar en la gran final estatal. Cada encuentro será una nueva oportunidad para demostrar que el talento, la disciplina y el esfuerzo son el mejor camino para construir un futuro con más oportunidades.

La secretaria de Cultura reiteró que Vive Libre Sin Drogas forma parte de la estrategia integral del Gobierno del Estado para fortalecer la prevención desde la familia, la educación, la cultura y el deporte.

“Seguiremos trabajando de manera coordinada para que cada vez más niñas, niños y jóvenes encuentren espacios seguros donde desarrollar sus capacidades y construir un proyecto de vida saludable. Prevenir es brindar oportunidades, y ese es el compromiso que compartimos en Coahuila”, concluyó.

Finalmente, se invitó a población a acompañar las competencias regionales y respaldar a las y los participantes, reconociendo también el esfuerzo de sus familias, maestros e instructores, quienes han sido pieza fundamental para que este proyecto continúe creciendo y fortaleciendo una cultura de prevención en todo el estado.