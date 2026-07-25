CELEBRAMOS LOS 449 AÑOS DE LA GRANDEZA DE SALTILLO; MUCHAS FELICIDADES: MANOLO

– Asiste Gobernador a la sesión solemne de Cabildo en el marco del 449 aniversario de Saltillo

– Se entregó la Presea Saltillo 2026

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 24 de julio de 2026.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas acompañó al alcalde Javier Díaz González en la Sesión Solemne del Cabildo de Saltillo en la que se entregó la Presea Saltillo, en el marco de los festejos por el 449 aniversario de la fundación de la capital de Coahuila.

La presea Saltillo se entregó a Luis Arizpe Jiménez, en la categoría En Vida; al Colegio San José, en la categoría Institucional; y se homenajeó a Carlos Eugenio de la Peña Ramos, en la categoría Post Mortem.

Manolo Jiménez reconoció la trayectoria y el legado de quienes este día fueron condecorados con la Presea Saltillo, los cuales con su esfuerzo, su talento y su vocación de servicio han contribuido al desarrollo y al bienestar de esta gran ciudad.

“Desde el Gobierno del Estado, nuestro más amplio reconocimiento a los galardonados con la Presea Saltillo 2026. Esta ciudad es grande por ustedes: por los ya galardonados y por los que vienen”, señaló.

Destacó que hoy Saltillo es una de las mejores ciudades del país para vivir, y recordó que la capital de Coahuila es la cuarta ciudad más competitiva de México; la ciudad capital más segura del país; y la segunda ciudad con el mayor PIB per cápita a nivel nacional.

Comentó que estos logros no son obra de la casualidad, sino que son resultado de un trabajo en equipo entre sociedad y gobierno, entre empresarios, trabajadores y universidades.

Exhortó a las y los saltillenses, así como a las y los coahuilenses, a seguir unidos para seguir construyendo nuestra grandeza.

“Reiteramos nuestro compromiso con Saltillo; la grandeza de nuestra ciudad ha sido con base en la comunidad, y por eso pedimos que cada quien le sigamos abonando a la grandeza de nuestra tierra desde nuestra trinchera, para que Saltillo siga siendo una de las mejores ciudades para vivir con nuestras familias por muchos años más”, externó el Mandatario estatal.

En su mensaje, el alcalde Javier Díaz mencionó que hablar de Saltillo es recordar una historia construida con esfuerzo, identidad y orgullo; y que a 449 años de su fundación, esta ciudad mantiene vivo el legado de generaciones enteras y el compromiso de quienes hoy siguen construyéndola.

Expresó que con la Presea Saltillo 2026 se reconoce la labor, la trayectoria y el legado de personas e instituciones cuya visión y tenacidad han dejado huella en nuestra tierra.

Celebró que Saltillo sea la capital más segura de México, una de las ciudades más competitivas del país y que destaca por la calidad de vida que brinda a sus familias.

“Aquí, bajo el liderazgo del gobernador, Manolo Jiménez Salinas, gobierno, empresarios, sindicatos y universidades trabajamos hacia una misma dirección, que es pa’delante. Por eso Saltillo es ejemplo nacional y eso nos debe llenar de orgullo”, señaló el presidente municipal.

Javier Díaz agradeció al Gobernador del Estado por hacer de Coahuila un modelo nacional de gobernanza, desarrollo, crecimiento, seguridad y paz social.