Fuerte tromba causa daños en algunos sectores de Sabinas

Sabinas, Coah.- Una fuerte tromba que en pocos minutos causo daños en algunas viviendas, derribo lámparas y daño en postes del servicio de energía se dejó sentir esta tarde en Sabinas, afectando a sectores como Atenas II, El Mimbre, Sarabia y San Antonio, sin que hasta ahora se reporten personas heridas.

La fuerza del fenómeno natural se dejó sentir pasadas las 15:30 horas, según el testimonio de algunos de los vecinos de los sitios afectados.

El viento, en minutos provoco los daños entre los que destaca la caída de mufas, incluso algunos equipos del sistema de aire acondicionado de viviendas dañados por la fuerza de la naturaleza.

Luego de los primeros llamados de auxilio de la población, personal del departamento de bomberos, a cargo de su comandante José Pichardo González se trasladaron a los sitios afectados, acordonando en algunos casos zonas donde había cables tirados aun con energía.

Dijo que, por indicaciones del alcalde, José Feliciano Díaz Iribarren, se realizaría el censo correspondiente para conocer con exactitud la magnitud de las afectaciones.

A través de sus plataformas digitales el alcalde de Sabinas, José Feliciano Díaz Iribarren, daba cuenta de lo ocurrido al encabezar un recorrido por las colonias antes mencionadas, y poder apoyar a las familias afectadas.

Entre los reportes destaca también la caída de dos postes en la colonia Atenas II, donde los vecinos solicitaban la presencia de la CFE, ya que los cables aún tenían energía, se generó la caída de un transformador que dejó sin energía a una parte de este sector.