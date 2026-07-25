PRIORIDAD A LA SEGURIDAD EN SABINAS: SEGURIDAD PÚBLICA REPORTA DETENCIONES

Mediante el despliegue coordinado por el comandante Alberto Rodríguez Martínez, se aseguraron a sujetos implicados en robo a vehículo, amenazas, violencia de género y posesión de narcóticos.

Sabinas, Coahuila.– 24 de julio de 2026. Con el objetivo firme de garantizar el orden público, proteger el patrimonio de las familias y dar respuesta inmediata a las demandas de la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Sabinas, encabezado por el presidente municipal José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, mantiene un despliegue operativo continuo en todos los sectores de la ciudad, reafirmando que la seguridad y la paz social son un compromiso prioritario e impostergable para su administración.

Bajo la línea de trabajo marcada por el edil sabinense de no bajar la guardia y actuar con mano firme ante cualquier conducta delictiva, la Dirección de Seguridad Pública y el Mando de Coordinación Policial, bajo el mando del comandante Alberto Rodríguez Martínez, intensificaron los patrullajes preventivos y las acciones de vigilancia estratégica durante la presente semana, logrando la detención y puesta a disposición de presuntos generadores de violencia y delitos.

Como resultado de este reforzamiento en campo, los elementos policiales intervinieron eficazmente en la colonia Jorge B. Cuéllar para asegurar a un individuo por su presunta responsabilidad en los delitos de robo a vehículo y allanamiento de morada. De igual manera, en la colonia Guadalupe se detuvo y puso a disposición del Ministerio Público a un hombre a quien le fueron asegurados envoltorios con sustancia granulada con las características de la droga conocida como cristal.

En alineación con las políticas de cero tolerancia a la violencia contra la mujer y la familia impulsadas por el alcalde “Chano” Díaz, elementos de seguridad acudieron oportunamente a llamados de auxilio en las colonias Infonavit y Sarabia, poniendo a disposición de las autoridades competentes a presuntos agresores señalados por el delito de amenazas, así como a un sujeto canalizado al Centro de Atención para la Mujer para salvaguardar la integridad de la víctima.

Todos los detenidos, junto con las actas correspondientes, certificados médicos y el Registro Nacional de Detenciones (RND), fueron canalizados de manera inmediata ante la Fiscalía General del Estado y las dependencias correspondientes para dar puntual seguimiento a los procesos legales.

Con estas acciones tangibles, el Ayuntamiento de Sabinas y el Mando Coordinado Policial reafirman su determinación de velar incansablemente por la tranquilidad pública, demostrando con hechos y resultados que la protección de la ciudadanía es la mayor prioridad del gobierno municipal.