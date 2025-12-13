Vienen grandes cosas para Muzquiz y la Carbonífera: Manolo

Acompaña Gobernador del Estado a la alcaldesa de Múzquiz, Laura Jiménez en su primer Informe de Resultados

Melchor Múzquiz, Coahuila de Zaragoza, a 10 de diciembre de 2025.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas acompañó a Laura Jiménez Gutiérrez, alcaldesa de Múzquiz, en su primer Informe de Resultados, en donde se comprometió a continuar trabajando en equipo para reconstruir la grandeza de este municipio.

“Llegamos al hermoso Pueblo Mágico de Múzquiz para acompañar a mi amiga, la alcaldesa Laura Jiménez, en su Primer Informe. Con su gran trabajo y excelentes resultados, la magia volvió y juntos estamos re construyendo en equipo la grandeza de esta tierra bendita”, destacó el gobernador.

Manolo Jiménez mencionó que para 2026 vienen más y mejores proyectos programas y obras para Múzquiz y los municipios de la región Carbonífera; abundó que se va a avanzar mucho en el gran proyecto del agua; anunció que se llevará a cabo el programa de bacheo y recarpeteo más grande en la historia de la Carbonífera; y que en 2026 se iniciará la construcción de dos parques industriales en esta región: uno en que estará en Múzquiz, y otro entre Sabinas y Nueva Rosita.

“En 2025 se invirtió una gran cantidad de recursos de parte del Estado de más de 200 millones de pesos, y en 2026 habrá una inversión histórica por parte del Gobierno del Estado para Múzquiz, y para los municipios de la región carbonífera”, señaló.

Agregó que con los parques industriales se atraerá más empleos para la gente de esta región, que es la herramienta más poderosa que se puede dar a nuestra gente para que pueda salir adelante.

“Aquí trabajamos unidos, aquí sumamos, aquí vemos el cómo sí y aquí trabajamos para el bien de nuestra gente. Aquí no dividimos, aquí no peleamos, aquí no polarizamos, aquí no mentimos, aquí no manipulamos. Aquí lo que buscamos es que todo lo que hacemos en conjunto, a final de cuentas, impacte positivamente en la vida de nuestra gente”, subrayó Manolo Jiménez.

Al rendir su primer informe de resultados, Laura Jiménez, comentó que de la mano del gobernador Manolo Jiménez, en Múzquiz se trabaja en una solución verdadera para que todos sus habitantes cuenten con agua en sus casas.

“Gracias por su apoyo decidido y por ayudar a lo que parecía imposible, y que hoy empieza a ser una realidad para cientos de hogares muzquenses”, señaló.

Destacó que gracias al respaldo firme del gobernador Manolo Jiménez Salinas, Múzquiz está despertando, y que lo está haciendo con fuerza.