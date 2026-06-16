REITERAMOS TODA NUESTRA VOLUNTAD Y TRABAJO EN EQUIPO PARA SEGUIR FORTALECIENDO LA SEGURIDAD DE TORREÓN: MANOLO

Preside Gobernador del Estado el Panel de Seguridad del Municipio de Torreón

Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 15 de junio de 2026.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas presidió el Panel de Seguridad del Municipio de Torreón, en donde reiteró a las y los habitantes de esta ciudad todo el apoyo y respaldo de su gobierno para continuar dando certeza con los buenos resultados que se han obtenido en el tema gracias a la coordinación y al trabajo en equipo.

“Arrancamos la semana en Torreón con la reunión de seguridad municipal para seguir fortaleciendo la paz y la tranquilidad de nuestras familias de la Perla de la Laguna. Los resultados se construyen en equipo: por ello el Gobierno Municipal seguirá contando al 100 por ciento con nuestro respaldo, y en equipo con la ciudadanía, los organismos de la sociedad civil y la IP vamos a seguir consolidando a Torreón como uno de los municipios más seguros de México”, puntualizó el gobernador.

Jiménez Salinas reiteró que la seguridad es y seguirá siendo el tema número uno para Coahuila y para Torreón, “aquí nuestra gente del municipio de Torreón y en general de toda la región cuentan con nosotros para seguir blindando Torreón y blindando Coahuila”.

Expresó que desde el inicio de su administración todo su equipo ha estado muy al pendiente del tema de seguridad en Torreón, en La Laguna y en todo Coahuila, y que por eso la importancia de arrancar la semana en Torreón para fortalecer este gran modelo de seguridad que se está llevando a cabo; además, para dar certeza a las y los ciudadanos de que en este tema, que es el principal, se sigue trabajando con mucha voluntad y con coordinación.

Felicitó a todos quienes integran este panel por los buenos resultados que se han venido dando los cuales tienen hoy a Torreón como la sexta ciudad más segura de México.

“Esto no es obra de la casualidad, es gracias a un excelente trabajo, a un plan, a una gran alianza con la ciudadanía”, dijo, y reconoció a los representantes de la ciudadanía, de los organismos de la sociedad civil y de la iniciativa privada de Torreón por ser solidarios y estar siempre preocupados por la seguridad esta ciudad.

Manolo Jiménez reiteró todo el apoyo para el encargado del Despacho de la Presidencia Municipal, Luis Cuerda Serna, y destacó que se seguirá invirtiendo en seguridad para reforzar el blindaje de Torreón, de La Laguna y de Coahuila.

Luis Jorge Cuerda Serna, encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Torreón, reconoció el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez para fortalecer el modelo de seguridad y de coordinación que ha permitido consolidar a Coahuila como un referente nacional en materia de seguridad.

“En Torreón estamos convencidos de que la paz y la tranquilidad de las familias se construyen todos los días con planeación, trabajo coordinado y visión a largo plazo”, expresó.

En esta mesa de trabajo se dieron a conocer los indicadores de seguridad y el reporte de vialidad respecto a las diferentes obras que se están llevando a cabo en Torreón.

En este panel estuvieron presentes, además, Alfredo Flores Originales, director de Seguridad Pública Municipal de Torreón; Martha Alicia Faz Dávila, directora de Tránsito y Vialidad de Torreón; Carlos Alonso Rangel Gámez, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Laguna; General de Brigada E.M Juan Carlos Quiroz Muñoz, Comandante de la VI Zona Militar; General Brigadier E.M. Francisco Acuña Díaz, coordinador estatal de la Guardia Nacional; General Brigadier E.M. Omar León Arroyo, Comandante del Mando Especial de La Laguna; Coronel de Infantería César Lara Tinoco, Comandante del 33/o Batallón de Infantería.

Además de Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, secretario de Seguridad Pública del Estado; Carlos Alonso Rangel Gámez, delegado de la Fiscalía General del Estado Región Laguna; Eduardo Olmos Castro, secretario del Ayuntamiento de Torreón; Sergio Lara Galván, presidente de la Comisión de Seguridad Pública; Comandante Andrés Antonio Torres Padilla, director del Grupo de Reacción Torreón; Héctor Flores Rodríguez, subsecretario de Operación Policial de la Secretaria de Seguridad; Luis Raymundo Muñoz Nájera, coordinador regional Laguna de la Secretaria de Seguridad Pública.