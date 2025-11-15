TENDRÁ TORREÓN GRANDES EVENTOS TURÍSTICOS EN NOVIEMBRE

Saltillo, Coah.- Torreón será sede de grandes eventos turísticos durante el mes de noviembre: Del Norte Fly Fest, el Open Raquetball y el II Simposium Nacional de Optometría.

Además, la Oficina de Convenciones y Visitantes de Torreón reportó un total de 30 eventos en esa ciudad durante el presente mes, los cuales generarán una estadía de al menos ocho mil cuartos de hotel y una derrama económica en el sector turístico de 43 millones de pesos.

Lo anterior refleja la solidez de esta industria en Torreón y el estado, así como la seguridad, confianza y desarrollo económico que tiene Coahuila y que permite la celebración de eventos a lo largo y ancho del territorio estatal.

Para el gobierno de Manolo Jiménez Salinas es fundamental impulsar al turismo, los eventos que atraen visitantes y generan beneficio económico en las regiones, además de que dan proyección a Coahuila como un destino dinámico y seguro.

Con el fin de promocionar estos eventos en Saltillo, la OCV Torreón con el respaldo de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos dio a conocer:

DEL NORTE FLY FEST 2025.

Del 14 al 16 de noviembre. El evento profesional de aeromodelismo más importante de México. Este año, más de 500 pilotos de aviones a escala de todo el país, se congregarán en Torreón para vivir este espectacular encuentro, en donde se llevan a cabo diferentes actividades, demostraciones y concursos de aeromodelismo, además de actividades sociales. El lugar será en la pista de Congregación Hidalgo. Se esperan 800 asistentes.

PRIMER TORNEO GBS OPEN DE RAQUETBOL 2025

Del 26 al 30 de noviembre. Competencia deportiva de primer nivel, en donde se presentarán los mejores exponentes del raquetbol nacional e internacional, un evento organizado por GBSport y Club San Isidro de Torreón, con el aval de la Federación Mexicana de Raquetbol, la International Racquetball Tour y de la Asociación Coahuilense de Raquetbol. La sede es el Club San Isidro. Se esperan 120 personas.

II SIMPOSIUM DE PATOLOGÍA OCULAR

28 de noviembre. Es organizado por la Asociación Mexicana de facultades, escuelas, colegios y consejos de optometría (AMFECCO) y el Colegio Lagunero de Optometría A.C. Contará con destacados profesionales de todo el país; dirigido a licenciados en Optometría, estudiantes y pasantes. Habrá actividades complementarias y visita a lugares cercanos a la ciudad. La sede es el Hotel Crowne Plaza. Se esperan 200 asistentes.

Por otro lado, también se llevará a cabo la Cuarta Edición Sotol Fest el 16 de noviembre en Puerto Noas, un evento que impulsa la identidad y valor del sotol, único destilado de Coahuila que cuenta con declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial. Durante el festival, se llevará a cabo el concurso de mixología, actividades gastronómicas, culturales y artísticas. Se esperan 500 asistentes.