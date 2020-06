Saltillo, Coahuila a 10 de junio de 2020.- El Diputado Emilio de Hoyos Montemayor, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado solicitó al Gobierno del Estado de Coahuila, que informe los avances y el estado que guardan los instrumentos que en materia de protección de periodistas se han implementado en el Estado.

El también Coordinador del Grupo Parlamentario de Unidad Democrática de Coahuila, presentó un Punto de Acuerdo, donde expuso que ser periodista en el siglo XXI trae consigo enormes retos, ya que en México es además peligroso, tanto por los niveles de inseguridad que se viven, como por la impunidad de quienes delinquen sin el más mínimo temor a represalias por parte de las instituciones de seguridad pública y justicia penal.

“Estamos claros que no se trata de un asunto privativo de Coahuila o incluso de México, sucede en muchos otros países. No obstante, el mal de muchos no debe ser nunca consuelo de nuestra sociedad, particularmente hoy que conmemoramos el día de la libertad de expresión, estamos obligados a levantar la voz y actuar en consecuencia” expresó Emilio De Hoyos.

Mencionó que el periodismo es el motor que abre las brechas de la libertad de expresión en las sociedades modernas y democráticas.

“Es por la sociedad entera, que necesitamos instituciones que protejan al periodismo valiente, honrado, generoso, que arriesga hasta la vida por señalar las amenazas graves y agresiones consumadas en contra de nuestro orden democrático” recalcó el líder del Congreso del Estado.

Agregó que es de todos conocido que México padece un sistema de justicia penal pobre, con resultados desastrosos, este fenómeno que aún parece insuperable, es terreno fértil para que los periodistas y medios de comunicación sufran amenazas y agresiones, a sus personas, sus familias y su trabajo.

“Sea pues este un llamado constructivo a no bajar la guardia. A cuidar la libertad de expresión de los ciudadanos y de los profesionales de la información, a blindarla con toda la fuerza de la ley, con toda la fuerza de nuestra sociedad y de nuestras instituciones” exhortó el líder del Congreso local.

Por lo anterior, solicitó al Gobierno del Estado de Coahuila que informe sobre las acciones para la protección de periodistas, en aras de que se ponga especial atención a salvaguardar su seguridad ante los riesgos que implica el cumplimiento de su deber.