Visita Nadadores y Sacramento en la Región Centro Desierto

Sacramento, Coah.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas realizó una gira de trabajo por municipios de la región Centro, en donde detonó el programa Con Obras Sociales a Pasos de Gigante, dentro del cual se llevarán a cabo obras prioritarias en Sacramento y Nadadores por el orden de los 21.6 millones de pesos.

“Excelente gira de trabajo por la región Centro-Desierto en los municipios de Sacramento y Nadadores donde detonamos el gran programa de Obras Sociales a Pasos de Gigante con acciones que mejoran la calidad de vida de nuestra gente”, resaltó el gobernador.

A nivel estatal se invertirán más de mil 500 millones de pesos en este programa en acciones de pavimentación, recarpeteo, agua, drenaje, electrificación, remodelación y embellecimiento de espacios públicos, infraestructura educativa y deportiva, entre otras, al interior de las colonias, barrios y ejidos de los 38 municipios de Coahuila.

En Sacramento, en donde se tienen destinados 6.4 millones de pesos dentro de este programa, se dio arranque a la rehabilitación del sistema de agua potable en la colonia 7 de Abril, trabajos en los que se aplicarán alrededor de cuatro millones de pesos.

Mientras que, en Nadadores, en donde se tienen contemplados 15.2 millones de pesos, se puso en marcha la construcción de la Línea Verde en la tercera etapa de la Plaza Juárez, trabajos en los que se invertirán cinco millones de pesos.

Manolo Jiménez comentó que además de este tipo de obras, su administración trabaja en otros igual de importantes como el Programa Integral de Producción de Carne de Alta Calidad, el cual, en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum, se invertirán en Coahuila más de 600 millones de pesos para la producción de ganado de engorda para consumo interno y de exportación.

Explicó que de esos 600 millones de pesos, 340 millones se destinarán para créditos para los micro, pequeños y medianos, ganaderos y productores con un ocho por ciento de interés anual; créditos sumamente accesibles que servirán a los productores para la engorda de su ganado y que lo puedan vender a buen precio en el mercado nacional.

Además, dentro de otra parte de este proyecto se destinarán alrededor de doscientos millones de pesos para rehabilitar el rastro de Monclova y elevarlo a Rastro TIF, y de igual manera la empacadora, así como mejorar también el Rastro TIF de Villa Unión; y se invertirá en la mejora del centro de subastas de Muzquiz.

Manolo Jiménez comentó, además, se aumentará casi en cien por ciento el subsidio para los productores por la compra de los sementales, “antes el subsidio era de veinte mil pesos por cada semental, ahora va a ser un subsidio de treinta y cinco mil pesos por cada semental; de esa manera, fortalecemos la ganadería de Coahuila” destacó.

El Mandatario estatal comentó que él y todo el equipo de su administración trabaja en temas igual de importantes para las y los coahuilenses como el de Salud, con la rehabilitación de los centros de salud y hospitales generales de la entidad, en donde se tiene un abasto del más del 85 por ciento; la entrega de la Tarjeta de la Saluda Popular, con la que más de 20 mil adultos mayores sin seguridad social tiene acceso a consultas, medicamentos, análisis completamente gratuitos; o el Centro de Telemedicina, desde donde consultan especialistas a pacientes que acuden a los centros de salud de ejidos más alejados de centros urbanos.

Así como los programas de Mejora como el Despenzón, los mercaditos, entre otros.

Manolo Jiménez señaló que el tema más importante y en el que se trabaja día con día es el de seguridad, en donde se tiene una gran coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina Armada, las fiscalías, el estado, los municipios, trabajo gracias al cual Coahuila se mantiene como uno de los mejores estados para vivir con nuestras familias.

Andrea Wendolin Ovalle Reina, alcaldesa de Sacramento, en el evento en el que se puso en marcha la rehabilitación del sistema de agua potable en la colonia 7 de Abril, reconoció el gran trabajo que Manolo Jiménez ha realizado por el estado y sobre todo por su municipio.

“Cada obra refleja el ejemplo de lo que se logra cuando se trabaja en coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Gracias Gobernador por escuchar nuestras necesidades y por convertirlas en obras reales”, mencionó.

Por su parte la alcaldesa de Nadadores, María Alejandra Huerta Alemán expresó que con la construcción de la tercera etapa de la línea verde no solo embellecerá la colonia dándole una mejor imagen y mayor proyección, sino que también se convierte en un punto de encuentro para la convivencia, el deporte, la cultura y la recreación.

“Aquí no solo se construyen concreto y áreas verdes; aquí se construyen esperanza, unidad y un futuro para nuestra gente”, señaló.

En esta gira de trabajo acompañaron al Gobernador las diputadas locales Edith Hernández Sillas y Guadalupe Oyervides Valdés; Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social; Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno en la región Centro Desierto; Ignacio Covarrubias Cabello, coordinador de Infraestructura Social Mejora; César Uriel Mata Sanmiguel, coordinador regional de Mejora.