Sheinbaum reconoce el paso del Rey pero pide seguir adelante: “Es importante lo que significa el perdón”

Claudia Sheinbaum, ha reconocido este martes que resulta “un avance” el paso dado por el rey Felipe para reconocer los abusos de la Conquista, si bien ha apuntado que hay que “seguir adelante” en esta línea y señalar la importancia que tendría unas disculpas oficiales.

“Aunque uno hubiera querido más, es un avance”, ha afirmado la presidenta mexicana en su rueda de prensa diaria desde el Palacio Nacional, en la que ha valorado que “se ha dado un paso” y ha instado a “seguir hacia adelante”.

Al ser preguntada si México espera un paso más y que el monarca pida disculpas por los excesos de la Conquista, ha indicado que “es importante lo que significa el perdón”, aunque en todo caso ha subrayado que a Felipe VI “se le vino la derecha” por su reconocimiento de que se habían producido abusos en el periodo de la Conquista pese a las Leyes de Indias adoptadas por los Reyes Católicos.

Sheinbaum ha reivindicado la petición que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2019 en una carta al rey Felipe pidiendo que se disculpara, asegurando que sin esta iniciativa abierta “en toda su amplitud”, el asunto “seguiría escondido debajo de la alfombra”.

“La seguridad en México está peor que nunca y nosotros exigiéndole disculpas a España”, afirmó la Presidenta de la comunidad de Madrid, haciéndose eco de una entrevista en TVE con el historiador mexicano Juan Miguel Zunzunegui”

“Hay que decir, hubo abusos y eso no está bien. Como se ha dicho, claro que tenemos que seguir avanzando en esa visión, porque es la dignidad del pueblo de México, es nuestra historia”, ha recalcado.

La dirigente izquierdista ha defendido las “muchas relaciones” que mantiene México con el pueblo español y ha recordado que el país fue solidario con la República Española, “como ningún pueblo”, insistiendo en que abrió las puertas a “niños huérfanos, o cuyos madres y padres eran perseguidos por (la dictadura) de Franco y deciden enviar a sus hijos”.

Aunque ha señalado que México es “distinto a partir de la llegada de los españoles”, ha denunciado que durante años se haya extendido la visión, a su juicio, de que las poblaciones nativas eran “barbáricas” y “se dedicaban a la antropofagia y los sacrificios”.

Críticas de Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid.

Respecto a las críticas de la presidenta de Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que mezcló la violencia en el país y las demandas de petición de perdón por la Conquista, Sheinbaum ha achacado estos comentarios a que su visión es “de imperio” y a que está asesorada por el expresidente derechista, Felipe Calderón.

“Ella es ideológica, su asunto es ideológico contra nosotros. Están aliados con Felipe Calderón y con la derecha mexicana allá. ¿Qué esperan que digan? ¿Qué nieguen la historia? Bueno, ya está el Rey de España lo ha reconocido, que hubo abusos durante ese periodo”, ha subrayado tras ser preguntada por las últimas críticas de Ayuso.

Así ha afeado que frente a la posición del rey Felipe, la presidenta de la Comunidad de Madrid no dé el paso de reconocer los abusos durante la Conquista española. “¿Cómo lo va a reconocer? Pues, al revés, su visión es de imperio igual que la de Felipe Calderón”, ha argumentado.

Ayuso viene defendiendo que España debe estar “profundamente orgullosa” de su legado en México, insistiendo en que llevó “una forma civilizada de ver la vida a través de las misiones, de las universidades, de los hospitales y también de importantes infraestructuras que hoy siguen en pie”.

En un mensaje que ha vuelto a generar polémica volvió a cargar contra las autoridades mexicanas por su demanda de perdón por la Conquista. “La seguridad en México está peor que nunca y nosotros exigiéndole disculpas a España”, afirmó la dirigente madrileña, haciéndose eco de una entrevista en TVE con el historiador mexicano Juan Miguel Zunzunegui, defensor de la tesis de que España no debe pedir perdón por la Conquista.