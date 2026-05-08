Héctor Miguel García Falcón fortalece cercanía ciudadana en Frontera

Frontera, Coahuila; miércoles 6 de mayo de 2026.- El candidato a diputado local por el sexto distrito, Héctor Miguel García Falcón “Gachupín”, sostuvo este día una intensa jornada de trabajo en distintos sectores del municipio de Frontera, donde dialogó de manera directa con la ciudadanía para presentar sus propuestas legislativas.

Acompañado por su compañero de fórmula, Pepe Cerda, el abanderado de la alianza PRI-UDC se reunió con vecinos de diversas colonias, quienes escucharon parte de los planteamientos que impulsa como base para futuras iniciativas en el Congreso del Estado.

Durante estos encuentros, García Falcón expuso propuestas enfocadas en el fortalecimiento del desarrollo económico regional, destacando la importancia de generar condiciones que favorezcan la inversión y la creación de empleos. Asimismo, subrayó la relevancia de mantener la seguridad en Coahuila, entidad que —gracias a las acciones firmes del Gobierno del Estado— se posiciona como uno de los estados más seguros del país.

El candidato también abordó temas prioritarios como el respaldo a los jóvenes, el impulso al emprendedurismo y el fortalecimiento del campo, sectores que, señaló, requieren atención constante y políticas públicas que garanticen su crecimiento.

Héctor Miguel García Falcón reiteró su compromiso de legislar cercano a la gente, recogiendo las inquietudes ciudadanas para traducirlas en iniciativas que contribuyan al desarrollo integral de Coahuila.