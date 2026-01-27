Seguridad en Coahuila atrae a pilotos extranjeros a participar en eventos Off Road

Invitan a Correcaminazo Parras 2026 en febrero

Saltillo, Coah.- Resultado del clima de paz y seguridad en nuestro estado, Coahuila se sigue consolidando como destino del turismo de aventura y en febrero será escenario del Correcaminazo Parras 2026 con la participación de pilotos nacionales y del extranjero.

En esta edición habrá nueva ruta con un circuito de 250 kilómetros por el semidesierto de las regiones Sureste y Laguna, en los Pueblos Mágicos de Parras de la Fuente y Viesca.

Se trata de un trayecto lleno de adrenalina, velocidad y diversión por sierras, cuestas ascendentes y descendentes, desfiladeros y planicies; con lo cual se garantizan experiencias emocionantes para los pilotos.

Correcaminazo se desarrollará del 6 al 8 de febrero, la salida será de Parras de la Fuente rumbo a Viesca y luego retornarán a Parras en un tiempo aproximado de 10 horas por las paradas técnicas y recreativas.

El circuito abarca lugares y ejidos como La Cuesta de Parras, Tanque de Menchaca, Laguna de Viesca, municipio de Viesca, Villa de Bilbao (Las Dunas), Emiliano Zapata, 4 de Marzo, Boquillas del Refugio y San Isidro.

La ruta permitirá que los pilotos lleguen a comunidades de ambos municipios a cargar gasolina y adquirir diversos productos, generando un beneficio económico.

Se esperan más de 350 pilotos, acompañados de sus familias, y una derrama económica estimada de entre 10 y 15 millones de pesos.

En rueda de prensa, organizadores del evento como Julio Rodríguez, Francisco Aguillón y José Ángel Morales, junto con Miguel López, director de Vinculación en representación de Cristina Amezcua González, titular de SECTUR Coahuila y Gerardo Bernal, de Turismo Municipal, dieron a conocer el evento off road.

Destacaron las condiciones de seguridad en el estado, lo que permite trayectos seguros para los pilotos participantes y una estancia grata y en paz.

Los organizadores reconocieron al gobernador Manolo Jiménez Salinas, al Fiscal General de Justicia, Federico Fernández y al alcalde de Saltillo, Javier Díaz por el trabajo en seguridad y garantizar el libre y pacífico tránsito por territorio estatal.

Asimismo, invitaron a los apasionados de las rutas a campo traviesa a disfrutar de la aventura en sus unidades que pueden ser cuatrimotos, razers, motos Enduro y hasta bochos modificados como han llegado a participar en esta ruta.