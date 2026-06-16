EN COAHUILA GARANTIZAMOS EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN: MANOLO

En el marco del Día de la Libertad de Expresión, el gobernador extiende una felicitación a las y los ganadores del Premio Estatal de Periodismo 2026

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 14 de junio de 2026.- En el marco de la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión en México, el gobernador Manolo Jiménez Salinas reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo las condiciones que permitan el pleno ejercicio de este derecho fundamental, así como de impulsar una sociedad cada vez más informada, participativa y democrática.

El mandatario estatal reconoció la labor que diariamente realizan las y los profesionales de la comunicación, quienes, a través de su trabajo, contribuyen a la construcción de una ciudadanía crítica, informada y comprometida con el desarrollo de su entorno.

“En toda sociedad democrática, la libertad de expresión constituye uno de los pilares fundamentales para la convivencia, la transparencia y la participación ciudadana. Por ello, reconocemos y agradecemos el trabajo de las comunicadoras y comunicadores que, con responsabilidad, profesionalismo y compromiso social, informan a la población y fortalecen nuestra vida pública”, expresó.

Manolo Jiménez destacó que en Coahuila se respeta y garantiza el ejercicio de la libertad de expresión, privilegiando siempre el diálogo, la apertura y el respeto a las distintas voces que enriquecen la vida democrática de la entidad.

Asimismo, señaló que como parte del reconocimiento al talento, la dedicación y la aportación del gremio periodístico, el Gobierno del Estado, a través de la Coordinación General de Comunicación e Imagen Institucional, dio a conocer a las y los ganadores del Premio Estatal de Periodismo 2026.

Este certamen tiene como propósito reconocer la calidad, el rigor informativo, la ética profesional y la excelencia de los trabajos periodísticos que se realizan en Coahuila, así como destacar aquellas aportaciones que generan un impacto positivo en la sociedad y contribuyen al fortalecimiento de la opinión pública.

En la presente edición se recibieron 415 trabajos participantes en las categorías de Prensa Escrita, Radio, Televisión y Periodismo Digital. Tras un proceso de evaluación realizado por un jurado integrado por académicos, especialistas y profesionales de reconocida trayectoria en el ámbito de la comunicación, fueron seleccionados 19 trabajos que sobresalieron por su calidad, profundidad, relevancia social y aportación al ejercicio periodístico.

Las y los galardonados recibirán un reconocimiento en una ceremonia que se llevará a cabo en próximas fechas, como muestra del compromiso permanente del Gobierno del Estado con la promoción de un periodismo libre, profesional y comprometido con la verdad y el interés público.

CATEGORÍA PRENSA ESCRITA:

1.Columna: Argelia Isabel Dávila del Bosque, “Arquitectura, hablar en femenino”, Siglo Nuevo de Torreón.

2.Crónica:Jesús Cervantes Flores, “Del diagnóstico al estadio:una crónica de celebración”, El Diario de Coahuila.

3.Entrevista: Luis Gerardo Alvarado Hernández, “Emanuel de Hoyos es ejemplo de resilencia”, Zócalo Saltillo.

4.Noticia:Fabiola Monzerrath Sánchez Flores, “La guerra invisible del Ciber espacio”, La Prensa de Coahuila

5.Reportaje: Jennifer Crispín Rivera, “José Paz Rivera, el poeta campesino que se resiste a la desmemoria”, El Siglo de Torreón.

6.Editorial: Astor Alejandro Ledezma Ramírez, “A mucho orgullo”, El Guardian.

7.Fotografía: Ángel Omar Saucedo, “Regresa el Gigante de Coahuila”, Vanguardia.

CATEGORÍA RADIO:

8.Entrevista: Kevin Liñán Duque, “Médico Nigropetense Varado en Dubai”, Grupo Región.

9.Noticia:Sergio Raúl Hernández Guijón, “Detienen a líder criminal en Piedras Negras”, La Rancherita del Aire.

10. Reportaje: David Jaramillo Coronado, “Vida y obra de Felipe Valdés Leal, compositor Saltillense”, Radio Universidad.

11. Cobertura en vivo: Luis Parra Quintero, “Cuando respondes con el corazón”, Radio Kickapoo.

CATEGORÍA TELEVISIÓN:

12. Entrevista: Ángel Antonio Carrillo Romero, “Hija mía, todas y todos cojemos”Multimedios Laguna.

13. Noticia: Edgar Emmanuel Martínez Galindo, “Deslave Mortal”, Univisión

14. Reportaje: Iván Larriba Valdivia, “El Origen de la Cabalgata”, Canal 15

15. Cobertura en vivo: José Agüero Rivera, “Dueños localizan vehículo a través del noticiero”, N Más Coahuila

16. Mejor toma: Gustavo Adolfo Espinoza Marín, “Entre humo y cenizas”, RCG

CATEGORÍA MEDIOS DIGITAL:

17. Mejor trabajo periodístico: Adriana Tomasita Cruz Sifuentes, “De la expansión y orgullo regional, a la crisis financiera”, La Voz

18. Diseño Portal Web: Ligia Marcela León Carrillo, Portal Viva La Comarca

19. Cobertura en vivo: José Torres Anguiano, “Matricidio en Saltillo”, El Heraldo de Saltillo

PRESEAS TRAYECTORIA:

25 Años: Presea Antonio Estrada Salazar

●Alberto Ruiz González

●Andrés Cerón Soto

●Antonio Edson García Sánchez

●Carlos Robeto Macías Aguiñaga

●Eduardo Coronado Barrientos

●Eduardo Teele Abaroa

●Enrique Parra Saucedo

●Francisco Armando Guerrero Morales

●Francisco Gabriel Salas Torres

●Francisco Javier Escobar Valenzuela

●Héctor Darío Valenzuela Alvarado

●Hilda Marisela Sevilla Silva

●Humberto Vázquez Frayre

●Humberto Vázquez Galindo

●Isaac González Escareño

●Jesús Castro Gallegos

●Jesús Jerónimo García Reza

●Jorge Estanislao Ortiz Reyes

●Jorge Garza Neaves

●Jose Antonio Carrillo Rios

●José Fernando Compeán Ruíz

●Jose Gerardo Candela Medina

●Juan Gerardo Bilbao Ayala

●Juan José Esparza Padilla

●Juan Luis Luna Rodriguez

●Juan Servando Vázquez Perales

●Laura Eliza Mery González

●Luis Alberto Galván Villalba

●Luis Alejandro Jiménez López

●Marcia Rodríguez Villarreal

●Maribel Rangel Guerrero

●Mayela Avila Saucedo

●Moisés Rodríguez López

●Nancy Ixchell Mc Leod Morales

●Roberto Alfredo Lara Farias

●Roberto Valente Cortes Sánchez

●Rocío González Velázquez

●Rosa Magdalena Escareño Martínez

●Sandor Gerardo Morales Islas

●Saúl Ángel Martínez Valles

●Socorro De La Luz Muñoz Yáñez

●Clara Luisa Covarrubias Márquez

●Julio Alejandro García Coronado

●Uliver Gamaliel Gallegos Ortiz

30 Años: Presea Humberto Gaona Silva

●Mario Hernández Márquez

●Alejandro Jiménez Aguilar

●Claudia Malacara Muñiz

●Cristina Palacios Guzmán

●Edmundo Villa Castillo

●Eleazar Ibarra Escobedo

●Héctor Javier García Ibarra

●Idalia Jocabeth Pérez Mata

●Irma Leticia Mendoza Ruiz

●Jesús Manuel Guadarrama Rojas

●Jorge Valenzuela Frayre

●Luis Guillermo Hernández Aranda

●Ma. Guadalupe Richards Rodríguez

●Manuel Ernesto Casas Manzanares

●Mario Raymundo Bazaldúa Medellín

●Martín Piña Reta

●Nancy Salas Carmona

●NildaGraciela Treviño Ortiz

●Juan Esteban Pulido Hernández

●Rosa Liliana Figueroa Córdova

●Javier Medina Pastén

●Josué Jonadab Rodríguez Ávila

●José Juan Ángel Vázquez Castro

●Juan Aurelio Salmerón González

35 Años: Presea Efraín López Cázares

●Alfonso Manuel Hernández González

●Armando Valdés Martínez

●Bertha Alicia Reyes Berlanga

●Carlos Mario Hernández González

●Edmundo Garza Lara

●Enrique Sifuentes Ramos

●Epifanio Ramón Briseño Gaytán

●Francisco César Muñiz Sánchez

●Gabriel Martínez García

●Gastón Ruiz Tejada Rodríguez

●José De Jesús Alba Domínguez

●Juan Raúl Zúñiga Aguilar

●María Elizabeth García Domínguez

●Mario Fernando Ávila Ramos

●Onésimo Zúñiga Franco

●Raúl Acosta Reyes

●Rodrigo Torres Reyes

●José Luis Castillo Romero

40 Años: Presea Rosendo Guerrero Carlos

●José Mena Soto

●Jorge Luis Ríos Flores

●Juanita De Jesús Valdés Guerra

●Marco Antonio Ramírez Tabitas

●Sandra Maribel Torres Bernal

●Sergio Enrique Guajardo Adame

●Armando Gálvan Suárez

45 Años: Presea Melchor Sánchez Dovalina

●Carlos Morales Juárez

●Paúl Arnoldo Garza Rodríguez

●Víctor Vanegas Mena

50 Años: Presea Benjamín Cabrera

●Maricela Lomas Rodríguez

●Ramón Gerardo Sotomayor Covarrubias

●Rogelio Gaytán Dávila

55 años: Presea Alonso Gómez Uranga

●Francisco Armando Navarro López

●Heriberto Jasso González

Presea Post Mortem Antonio De Juamblez Y Bracho

●José Luis Reyes Meraz

●Juan Alejandro Proa Salas

●Rafael Saborit Aguado

Presea Mérito al Periodismo Cultural “Roberto Orozco Melo”

●Vicente Alfonso Rodríguez Aguirre