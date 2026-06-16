Gana Iván Larriba de Canal 15 TV el Premio Estatal de Periodismo

Saltillo, Coahuila.– El periodismo de investigación de la Región Carbonífera se viste de gala. Con una entrañable pieza que conecta las tradiciones de México y Europa, el periodista y gerente general de Canal 15 TV y lacarbonifera.com, Iván Larriba, se alzó con el Premio Estatal de Periodismo 2026 en la categoría de Reportaje de Televisión.

Su trabajo, titulado “El origen de la Cabalgata”, traslada al espectador hasta la aldea de El Rocío en Huelva, España. Fue ahí donde comenzó todo: el reportaje revela el pasaje histórico en el que el doctor Antonio Moreno, inspirado por la majestuosidad de los jinetes de la Romería de la Virgen del Rocío, concibió la idea de crear una versión propia y única para Sabinas, Coahuila.

El reportaje no solo cuenta con la voz del doctor Moreno como hilo conductor, sino que también recoge la genuina sorpresa y el afecto de los ciudadanos españoles, quienes enviaron mensajes de hermandad al enterarse de que su tradición cruzó el Atlántico para convertirse en una de las cabalgatas más grandes de México.

Tras haber conquistado a la audiencia durante su emisión en la transmisión de la Cabalgata de Sabinas 2025, este trabajo recibe ahora este gran reconocimiento en el estado.

Este material videográfico se reprodujo en la transmisión de la Cabalgata de Sabinas 2025 con un notable éxito de audiencia.

Fotogramas que aparecen en el reportaje.