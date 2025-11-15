SE SUMA GOBIERNO DEL ESTADO A LA CAMPAÑA “ALIMENTA, COLECTA ANUAL DE BAMX”

La colecta anual de BAMX busca reunir productos para beneficiar a familias del programa ÁNGELES.

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 14 de noviembre de 2025.- El Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, se sumó e invitó a la ciudadanía a participar en la campaña “Alimenta, Colecta Anual de BAMX”, una iniciativa del Banco de Alimentos de Saltillo A.C. para apoyar a las familias que más lo necesitan.

El secretario Enrique Martínez y Morales destacó la importancia de unirse como comunidad para combatir la carencia alimentaria, especialmente en esta temporada en la que la solidaridad juega un papel fundamental. Subrayó que cada donativo, por pequeño que parezca, representa un apoyo invaluable para quienes atraviesan momentos de dificultad.

Durante este mes de noviembre, el Banco de Alimentos de Saltillo A.C., continuará recibiendo donativos de alimentos no perecederos, con el objetivo de reunir suficientes productos para atender a sus beneficiarios y fortalecer las entregas de despensas correspondientes al programa ÁNGELES.

El Secretario, hizo un llamado abierto a empresas, instituciones educativas, comercios y familias en general para sumarse a esta colecta anual. Invitó a la población a acudir directamente a las instalaciones del Banco de Alimentos en el Boulevard Vito Alessio Robles 4707, Valle Verde Sector II.

Asimismo, reconoció el compromiso y la labor del Banco de Alimentos de Saltillo A.C., que durante años ha trabajado de manera cercana con las comunidades vulnerables, asegurando que el apoyo llegue de forma oportuna y continua a quienes lo requieren, reduciendo así la carencia alimentaria en el estado.

Finalmente, Martínez y Morales reiteró que la participación ciudadana es clave para que esta campaña alcance sus metas. “Un solo donativo puede transformar el día de una familia. Los invitamos a ser parte de esta cadena de ayuda”, señaló, reafirmando el compromiso del Gobierno del Estado con las acciones que promueven la inclusión, el bienestar y la solidaridad.